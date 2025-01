Apesar de placar magro, Ceará faz melhor partida na vitória sobre o Iguatu

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Jogadores do Ceará comemoram gol da vitória diante do Iguatu

Em meio à reformulação do elenco para 2025, o Ceará ainda busca o encaixe ideal e o entrosamento entre os jogadores. Na vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu, o Alvinegro teve seu melhor desempenho neste início de temporada, após quatro jogos.

Entre os destaques, Fernandinho brilhou ao marcar o gol da vitória e criar outras oportunidades de perigo. Lourenço, um dos protagonistas na campanha do acesso em 2024, segue em alta no meio-campo alvinegro. Vale citar também a dupla de zaga, Willian Machado e Éder, além do meia Matheus Araújo e do lateral-direito Fabiano Souza, recém-contratado do futebol português.

"Hoje o que mais me agradou não foi só a mudança de atletas, foi a mudança do nosso comportamento durante toda a partida. Apesar do jogo ter terminado com placar magro, nós fomos muito consistentes, pressionando o muito o adversário, a saída de bola, construindo boas jogas pelos corredores laterais, pelo centro, algo que a gente estava sentindo falta na nossa equipe. Tivemos boa variação de jogadas, foi um jogo muito impositivo", avaliou Léo Condé após a vitória sobre o Iguatu no estádio Presidente Vargas.

A fala do técnico resume bem a atuação do Ceará e o contexto da equipe neste início de temporada. Os elogios do treinador — que se estenderam ao longo da equipe, com destaques individuais — não foram por acaso. O desempenho contra o Iguatu foi, de longe, o melhor em comparação com as apresentações anteriores contra Tirol, Ferroviário e Náutico.

Embora tenha sido a melhor atuação até agora, ainda há muito a ser ajustado para que o Alvinegro alcance um nível satisfatório. Não pode atuar bem em um jogo e cair de rendimento no seguinte. A busca de Condé é por consistência.

O próprio treinador comentou sobre avaliações precipitadas neste momento do calendário. Concordo 100% com ele. Ainda estamos na fase pré-temporada, e não dá para fazer análises definitivas sobre o coletivo ou cravar se um jogador serve ou não para a equipe.

Mas, no recorte da vitória contra o Iguatu, o Ceará criou, além do gol marcado, pelo menos nove chances claras. Lourenço foi o motor do meio-campo e mostrou que a bola parada segue afiada.

Entre as novas peças do setor ofensivo, Fernandinho foi quem deixou a melhor impressão até agora. Diante do Iguatu, ele foi a principal válvula de escape do ataque. É um jogador interessante, que combina habilidade e força física.

"Ele é um jogador de drible, mas com poucos gols, e temos incentivado muito ele no dia a dia para tentar jogada individual e tentar finalização. E agora ele tem o segundo gol em dois jogos, e esperamos que ele possa, quem sabe, seguir o rumo do Pulga de ser protagonista ao longo da temporada", disse Condé sobre o atacante.

Outra combinação interessante foi entre Matheus Araújo, titular na vaga de Mugni, e o lateral-direito Dieguinho. Em jogadas criadas por essa parceria, o Ceará construiu duas chances claras de gol — uma delas com Aylon perdeu quase dentro da pequena área. A dupla de zaga entre Willian Machado e Éder foi segura.

Estreia de Fabiano chama a atenção

O lateral-direito Fabiano Souza foi anunciado na segunda-feira e entrou em campo na quarta. Na primeira oportunidade com a camisa do Ceará, deixou a impressão de que já estava no clube há mais tempo.

Ele se mostrou à vontade, driblou, tabelou e até acertou a trave — o que teria sido um golaço. Chegou à linha de fundo algumas vezes e fez classificações perigosas, incluindo um na cabeça de Recalde dentro da área, mas o paraguaio desperdiçou.

Em um momento de pressão por uma camisa 9, Fabiano foi anunciado sem grandes expectativas por parte da torcida. Nos comentários do post de apresentação no Instagram, muitos perguntaram: "Cadê o 9?".

Com poucos minutos em campo, o lateral deu seu cartão de visitas e mostrou que pode ser uma peça útil ao longo do ano. A repercussão entre os torcedores nas redes sociais foi positiva, de aprovação.