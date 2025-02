De monitorado a reforço-relâmpago: os bastidores da chegada de Fabiano Souza ao Ceará

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Fabiano Souza estreou pelo Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu

Tem jogador que demora para engrenar na equipe. Tem jogador que chega e já agrada de imediato, caso este do lateral-direito Fabiano Souza. Ele foi anunciado como novo reforço do Ceará na segunda-feira, 27, estreou dois dias depois e deixou impressão positiva com apenas 32 minutos em campo na vitória do Vovô sobre o Iguatu por 1 a 0 no Campeonato Cearense.

A coluna apurou os bastidores da contratação do lateral, que integrava o banco de dados de jogadores monitorados pelo Ceará desde o ano passado. Apesar do acerto em janeiro, os dirigentes alvinegros tentaram fechar negócio com o Moreirense, clube detentor dos direitos do atleta, desde novembro de 2024, mas as tratativas não avançaram. Naquele momento, o time português só aceitava se desfazer de Fabiano por uma venda definitiva.

O Internacional-RS foi um dos clubes que tentou contratar Fabiano no meio do ano passado. Na ocasião, o clube gaúcho chegou a apresentar uma proposta de cerca de 2 milhões de euros, mas o Moreirense recusou.

Atento ao mercado, o Ceará continuou observando o jogador e manteve conversas com o estafe do lateral. Em 2025, a situação do atleta no time português mudou. A diretoria do Moreirense, antes irredutível a qualquer proposta que não fosse venda, aceitou negociar o empréstimo.

O lateral de 24 anos, que jogou ao futebol europeu nas últimas sete temporadas por times de Portugal e da Turquia, foi cedido ao Ceará até o fim de 2025. Quando o cenário de empréstimo se desenhou, o clube do Porangabuçu agiu rápido e fechou negócio em menos de uma semana.

No acerto entre os clubes, ficou definido uma cláusula de opção de compra com valor fixado no fim do vínculo de empréstimo.

Alguns motivos internos levaram o Alvinegro apostar em um novo lateral-direito, mesmo o clube já tendo Rafael Ramos e Dieguinho como opções. Antes mesmo de o jogador português sofrer uma lesão, o que aumentou a necessidade de uma nova peça para o setor, a diretoria já tinha o entendimento da importância de investir em Fabiano.

Dieguinho, que hoje tem sido o lateral-direito titular, pode atuar como volante, e esta inclusive é a posição de origem dele. O treinador Léo Condé tem planos para passar a testar o jogador no meio de campo.

Bruno Tubarão, outro atleta que poderia fazer a função de lateral-direito, é atacante de origem. A tendência é de que ele seja utilizado no ataque por Léo Condé.