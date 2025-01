Marinho salva noite apática do Fortaleza

Foto: Aurélio Alves Marinho comemora gol no jogo Fortaleza x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

Não fosse a jogada individual de Marinho, que saiu do banco de reservas para balançar as redes e decidir o jogo contra o Maracanã, o Fortaleza teria ficado no 0 a 0 diante de um rival frágil no Campeonato Cearense. Na noite dessa quinta-feira, 30, no estádio Presidente Vargas, o Leão frustrou quem esperava uma goleada sobre mais um adversário, especialmente após a vitória acachapante por 7 a 0 sobre o Cariri.

Diante desse histórico recente, é compreensível a expectativa da torcida tricolor neste início de temporada. No entanto, o desempenho do time foi bem diferente do apresentado nos três jogos anteriores contra Moto Club, Horizonte e Cariri.

Nos 90 minutos contra o Maracanã, o Fortaleza dominou a posse de bola, mas sem agressividade. A equipe teve dificuldades para criar chances claras e quase não exigiu defesas do goleiro adversário na primeira etapa.

Vale lembrar que o time que foi a campo era formado majoritariamente por reservas. Com o Maracanã totalmente recuado, formando linhas baixas e, em alguns momentos, até seis jogadores posicionados à frente do goleiro, o Tricolor teve dificuldades para infiltrar. A lentidão na troca de passes prejudicou qualquer investida mais perigosa.

A presença de Pedro Augusto, um volante de características mais defensivas, tornou-se obsoleta diante de um adversário que não oferecia perigo ofensivo. Sua escalação acabou enfraquecendo o poder de criação do Fortaleza.

Contra um oponente tão recuado, é essencial quebrar as linhas de marcação com passes rápidos, triangulações e movimentação. Outra alternativa é a jogada individual. No corredor direito, Tinga pouco contribuiu com avanços na linha de fundo, enquanto Pikachu não conseguiu acelerar o jogo com dribles.

Diante desse cenário, o Fortaleza ficou encaixotado na marcação bem postada do Maracanã, comandado pelo técnico Júnior Cearense.

No segundo tempo, o Tricolor voltou sem alterações e manteve a atuação morosa. O Maracanã, inclusive, teve a melhor chance da partida até então, em um lance cara a cara com João Ricardo, que fez grande defesa e evitou o pior.

O jogo começou a mudar quando Vojvoda decidiu acionar os titulares. Marinho, Lucero e Pol Fernández entraram em campo, e com pouco tempo, a equipe cresceu e passou a encontrar espaços na defesa adversária.

Marinho, em jogada pela ponta direita, fintou marcadores, puxou para dentro e bateu forte de canhota. A bola encontrou as redes do Maracanã e garantiu a vitória para o Leão.

Calebe, titular durante os 90 minutos, teve a chance de ampliar em um rebote dentro da área, mas desperdiçou. O camisa 10 não conseguiu aproveitar a oportunidade dada por Vojvoda.

Outra chance clara foi com o colombiano Dylan Borrero, que, dentro da área, finalizou por cima de forma inacreditável, evidenciando a falta de "cacoete" de centroavante.

Na prática, o Fortaleza teve apenas 20 minutos aceitáveis na partida. Sem descanso, a equipe já volta a campo neste sábado, 1, contra o Floresta. Como na terça-feira tem duelo contra o Sport, o primeiro grande teste da temporada, é provável que Vojvoda faça uma mescla, utilizando jogadores da base e poupando os principais atletas.