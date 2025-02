Fortaleza x Ceará: mistérios e dúvidas nas zagas para o primeiro Clássico-Rei

Foto: Montagens sobre fotos de Aurélio Alves e Israel Simonton/Ceará SC Vojvoda e Léo Condé já se enfrentaram uma vez, quando o atual comandante Alvinegro dirigia o Vitória

Não sofrer gols é um passo fundamental para vencer um Clássico-Rei. Fortaleza e Ceará chegam ao primeiro embate da temporada cercados de mistérios sobre seus sistemas defensivos. Muitas dúvidas e cenários abertos, sem entregar pistas de bandeja ao adversário.

As "muralhas" tricolor e alvinegra, erguidas por Juan Pablo Vojvoda e Léo Condé, têm se mantido sólidas até aqui. Em seis jogos, o Leão do Pici sofreu apenas um gol, ainda na segunda partida da temporada. Já o Vovô do Porangabuçu foi vazado três vezes no mesmo número de confrontos, nos primeiros compromissos do ano.

Mas quem formará a dupla de zaga do Fortaleza? Difícil prever, ainda mais quando se trata do comando imprevisível do argentino de General Baldissera. Entre sete opções no elenco, quatro disputam de fato as duas vagas: Titi, defensor mais utilizado até agora; Brítez, o mais confiável do grupo; Kuscevic, que terminou 2024 em alta, mas só entrou em campo duas vezes devido a uma lesão no início do ano; e David Luiz, o mais experiente e renomado, porém sequer estreou.

Além da indefinição sobre quais dois serão escolhidos, há a possibilidade de Brítez ser deslocado para a lateral-direita, com Mancuso assumindo o lado esquerdo, já que os laterais-esquerdos do elenco vivem fase irregular. Neste cenário, a zaga ficaria entre Titi, Kuscevic e David Luiz. Minha aposta? Brítez e Titi formando a dupla de zaga, com Tinga na lateral-direita e Mancuso na esquerda, protegendo João Ricardo no gol.

E no Ceará? Difícil cravar. Até agora, Condé testou duas duplas: Marlon ao lado Ramon Menezes e Éder com Willian Machado. A primeira é, em tese, a titular, mas parte da torcida tem preferido o desempenho da segunda.

Marllon, contratado após boas temporadas no Cuiabá, não começou o ano de forma segura e gerou desconfiança em alguns torcedores. Dentre os quatro nomes, Marlon e Willian Machado atuaram em quatro partidas, enquanto Ramon Menezes jogou três e Éder, duas. Aposto que Condé, de perfil conservador, manterá Marllon e Ramon Menezes como titulares.

No gol, Bruno Ferreira deve ser o escolhido. Keiller, reforço para a posição, não convenceu nos primeiros jogos e virou alvo de críticas da torcida. Já nas laterais, Fabiano Souza e Matheus Bahia devem começar jogando.