Ceará recupera investimento e faz ótimo negócio com a venda de Castilho

Foto: Felipe Santos/cearasc.com Meia Guilherme Castilho comemora gol no Clássico-Rei Ceará x Fortaleza, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste 2023

O Ceará tem muitos motivos para comemorar a concretização da venda de Guilherme Castilho por mais de R$ 10 milhões. O Juárez, do México, está pagando 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,6 milhões) pela compra em definitivo do jogador, além de outros 350 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões) referentes ao empréstimo do atleta no ano passado.

A negociação é motivo de celebração porque Castilho representou um alto investimento para o Ceará. Contratado em julho de 2022 por quase R$ 10 milhões, maior compra do clube do Porangabuçu, o meio-campista teve um primeiro semestre muito bom em 2023, mas, depois disso, nunca conseguiu render o esperado.

Em 2024, foi emprestado ao Juventude antes de seguir para o clube mexicano. Naquele momento, Castilho já havia se tornado um problema para o Ceará, pois não tinha mais espaço no elenco, e era difícil imaginar uma negociação que ao menos recuperasse o valor investido.

No entanto, no Juárez, de agosto de 2024 para cá, ele disputou 18 partidas e conseguiu se destacar o suficiente para convencer a equipe mexicana a abrir os cofres e comprá-lo em definitivo.

Diante desse cenário, a venda é um excelente negócio para o Ceará. O clube recupera o dinheiro investido e se desfaz de um jogador que já não fazia parte dos planos. Além disso, o Alvinegro ainda permanece com 40% dos direitos econômicos do atleta numa futura venda.

Se dentro do campo Castilho não correspondeu às expectativas, fora dele sua venda acabou se tornando um dos melhores negócios recentes do Ceará.

Passagem pelo Ceará

O meia desembarcou no Porangabuçu em julho de 2022. Na época, o Ceará pagou R$ 9,6 milhões ao Atlético-MG, na maior aquisição de um jogador por parte do Alvinegro. Ao todo, Castilho atuou em 87 partidas pelo Vovô, marcou 13 gols e conquistou dois títulos: a Copa do Nordeste (2023) e o Campeonato Cearense (2024).