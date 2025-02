Estreia de Martínez pelo Ceará: poucos minutos, mas boa impressão

Foto: Stephan Eilert/CSC Alejandro Martínez estreou pelo Ceará contra o Confiança, pela Copa do Nordeste 2025

Foram apenas 15 minutos em campo, mas já foi o suficiente para Alejandro Martínez, novo reforço argentino do Ceará, deixar uma boa impressão na estreia. O ex-Talleres entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Mugni e atuou aberto pelo lado direito.

Aos 39 minutos, o atacante teve sua melhor aparição no confronto de estreia. Ele recebeu um lançamento de Fabiano nas costas da defesa do Confiança, invadiu a área e finalizou de perna esquerda, exigindo boa defesa do goleiro Rafael Mariano, do time sergipano.

Mesmo com poucos minutos em campo, deu para notar que o perfil de Martínez é o de atacante agudo, com característica de buscar o um contra um com objetividade.

Outra novidade no time que enfrentou o Confiança foi Rômulo. O meia entrou no segundo tempo no lugar de Fernandinho, atuando aberto pela esquerda, mas teve participação discreta nos 34 minutos em que esteve em campo. No entanto, na oportunidade em que recebeu com mais liberdade próximo à área, quase marcou um golaço, mas a finalização explodiu no travessão.

Esta foi a segunda partida de Rômulo pelo Ceará. Ele estreou no Clássico-Rei, mesmo tendo apenas um dia de treino no Porangabuçu. Vejo nele a melhor contratação do Alvinegro no mercado. A médio prazo, a tendência é que se torne titular do Vovô.