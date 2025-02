Não é luxo, é necessidade: por que o Fortaleza precisa de mais um centroavante

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lucero soma quatro gols em sete jogos pelo Fortaleza em 2025, mas atuações não convencem

Desde a temporada passada, defendo a necessidade de o Fortaleza contar com pelo menos três centroavantes à disposição de Vojvoda. Ter apenas Lucero e Renato Kayzer no elenco é pouco. Ah, mas tinha o Kauê Canela? O Fortaleza optou por negociá-lo, e esse assunto fica para outra discussão.

Quando falo em três centroavantes, refiro-me a opções prontas, capazes de brigar pela titularidade. O jovem Kauê Canela, formado na base, ainda precisa ser trabalhado com calma e cuidado antes de assumir essa responsabilidade.

A boa notícia, ao meu ver, é que o Fortaleza está ativo no mercado em busca de mais um centroavante antes do fechamento da janela de transferências. Segundo apurou o Afonso Ribeiro, jornalista da nossa equipe no O POVO, essa tem sido uma prioridade do clube no mercado.

E essa peça é essencial, sobretudo diante do início de temporada ruim de Kayzer e Lucero. O cenário atual reforça o que já vinha alertando desde o ano passado: contar com apenas dois jogadores da posição é insuficiente, pois ao longo da temporada surgem diversas variáveis. Um centroavante pode se lesionar e deixar a equipe com apenas uma opção disponível; a má fase pode atingir um dos atletas; ou, como agora, os dois podem estar deixando a desejar simultaneamente.

Lucero, principal atacante da equipe, não vive seu melhor momento. Apesar de ser o artilheiro do Fortaleza em 2024, com 23 gols, enfrentou um longo jejum entre agosto do ano passado e janeiro de 2025. Na atual temporada, soma quatro gols em sete partidas, mas suas atuações ainda não convencem.

Já Kayzer, embora esforçado, parece distante do perfil ideal para assumir a titularidade. Mesmo com Lucero em baixa, não conseguiu ganhar a confiança de Vojvoda para se firmar como dono da posição. O atacante argentino passou 151 dias sem balançar as redes, e neste período Renato permaneceu no banco.

O Fortaleza precisa de mais uma peça para o setor ofensivo. Se a temporada promete desafios como Libertadores e Série A, ter opções de qualidade para o ataque não pode ser um luxo, mas sim uma necessidade.