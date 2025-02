Pedro Raul no Ceará: redenção possível ou aposta arriscada?

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Atacante Pedro Raul no jogo Corinthians x Cuiabá, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Ao que tudo indica, a novela do "9" no Ceará está próxima do capítulo final. O tão aguardado centroavante do Alvinegro se desenha na figura de Pedro Raul, do Corinthians. As negociações estão avançadas.

O desfecho dessa busca levou três meses desde o fim da Série B, quando a equipe garantiu o acesso para a elite do futebol nacional. De lá para cá, a ansiedade da torcida do Porangabuçu esteve, em grande parte, ligada à espera por um goleador para comandar o ataque no retorno à Primeira Divisão.

Entretanto, nem tudo é unanimidade nas arquibancadas alvinegras com o desenrolar das negociações. No termômetro das redes sociais, Pedro Raul divide opiniões, com muitos questionamentos sobre sua qualidade e o momento que vive na carreira.

Pedro Raul não é um perna de pau, mas atravessa uma fase ruim. O encontro entre o Ceará, que busca um jogador para ser a referência de seu ataque, e o centroavante, motivado a dar a volta por cima, pode ser a combinação ideal para um desfecho positivo.

É natural que o torcedor mais receoso se apegue aos números preocupantes do atacante no Corinthians: 38 jogos e apenas quatro gols. O Timão investiu pesado – R$ 25 milhões – e teve um retorno pífio.

No entanto, reduzir Pedro Raul apenas à passagem pelo Corinthians seria um erro. Em 2023 e 2024, quando atuou por Vasco e Toluca-MEX, ele teve temporadas discretas, embora marcadas por lesões.

O auge da carreira veio em 2022, quando brilhou pelo Goiás e foi artilheiro do time com 26 gols em 50 partidas. Não faz tanto tempo assim. Ele não desaprendeu.

Antes disso, também teve passagens positivas por Botafogo e Atlético-GO, em 2020 e 2019, respectivamente.

Um novo ambiente, longe da pressão corintiana e da imagem já desgastada junto à torcida paulista, pode ser exatamente o que Pedro Raul precisa para reencontrar seu melhor futebol. Ele encontrará um time comandado por Léo Condé em evolução, que ostenta o segundo melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série A em 2025.

O que falta a Pedro Raul é confiança. Para um centroavante, não ter esse ingrediente dentro do jogo é fatal. Confio que o trabalho de Condé pode recuperar o centroavante.