Após Pedro Raul, Ceará foca apenas em volante na reta final da janela de transferência

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Charles, do Corinthians, é alvo do Ceará no mercado da bola

Após a contratação de Pedro Raul, o Ceará não pretende buscar outro centroavante até o fechamento da primeira janela de transferências, nesta sexta-feira, 28, conforme apurou a coluna. O foco do clube agora é reforçar o meio de campo com a chegada de mais um volante para o elenco comandado por Léo Condé, que atualmente conta com Richardson, Fernando Sobral, Lourenço e Dieguinho para o setor.

O perfil desejado é de um volante com forte poder de marcação e boa estatura. Nos bastidores, dirigentes se movimentam para fechar a contratação antes do fim da janela. Um dos alvos para a posição é Charles, 28 anos, ex-Ceará e atualmente no Corinthians, segundo apuração do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Contratado pelo clube paulista no meio do ano passado, Charles teve papel importante na reta final da temporada. Em 2024, disputou 24 jogos e marcou um gol pelo Timão. Já em 2025, foi relacionado para 12 das 13 partidas da equipe e entrou em campo em oito delas.

De acordo com Sérgio Ponte, o Ceará tenta viabilizar a chegada do volante por empréstimo nos mesmos moldes da negociação por Pedro Raul, com divisão de salários entre os clubes.

Por que encerrar a busca por um centroavante?

A diretoria alvinegra considera que a contratação de Pedro Raul já supre a necessidade do setor ofensivo neste momento. Internamente, Aylon goza de grande confiança da comissão técnica e da diretoria, sendo visto como um dos centroavantes à disposição no elenco. Seus números de scout e sua inteligência tática são apontados como diferenciais positivos pelo clube.

Além dos dois, o Ceará conta com Guilherme, centroavante de 19 anos promovido ao profissional nesta temporada após disputar a Copinha. O atacante é considerado um "achado" pelo setor de análise de mercado da base, que o identificou depois de seu destaque na Copinha de 2024 pelo São Carlense.

O Departamento de Futebol do Vovô entende que a busca por mais um "camisa 9" poderia comprometer o espaço de Guilherme no elenco, dificultando sua evolução e adaptação ao futebol profissional.