Fortaleza reage com goleada, mas precisa transformar alívio em sequência

Foto: MATEUS LOTIF/FORTALEZAEC Jogadores do Fortaleza comemoram gol diante do Ferroviário na Copa do Nordeste

O Fortaleza precisava, mais do que tudo, dar uma resposta positiva. E pode-se entender isso como vencer. Mas a equipe do Pici não só conquistou o triunfo na Copa do Nordeste, como também teve uma ótima atuação contra um Ferroviário mesclado e com a cabeça na decisão do Estadual.

Em meio à pressão de quatro partidas sem vitórias, o Leão respondeu em campo, dominou o fragilizado Ferroviário, goleou e trouxe ventos de alívio – pelo menos até sábado. Trabalhar com certa tranquilidade para a semifinal do Campeonato Cearense era tudo que o time tricolor precisava.

Diante do mesmo rival, Vojvoda mudou quase todo o time que esteve em campo no empate frustrante pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Apenas Lucero, Tinga e João Ricardo foram mantidos. Entre os que ganharam nova oportunidade, destaque para o meio de campo.

Uma das críticas que tenho feito ao Fortaleza é o desencaixe do setor com ataque e defesa. Na noite de quarta-feira, porém, o trio Pochettino, Martínez e Rossetto deu agilidade à troca de passes, ditou o ritmo e foi eficaz na criação ofensiva. Pochettino e Martínez deixaram o jogo com duas assistências, enquanto Rossetto foi o melhor em campo.

Criticado neste começo de temporada, Bruno Pacheco fez uma partida segura, apoiando no ataque e ajudando na marcação. Em uma das chegadas ofensivas, sofreu o pênalti que Kayzer converteu.

Moisés também merece elogios. O atacante mostrou oportunismo de camisa 9 e marcou dois gols, um deles de cabeça. Pelo desempenho, o camisa 21 tem sido o melhor atacante da equipe neste início de ano.

A vitória diante do Ferroviário no Nordestão é um primeiro passo. No entanto, o Fortaleza precisa engatar uma sequência, manter atuações convincentes e resgatar a confiança necessária. A reação é fundamental para as pretensões do clube neste momento decisivo da temporada.