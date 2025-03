Pedro Raul pede passagem: gol, vitória e titularidade no Ceará

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Pedro Raul soma dois gols e uma assistência em dois jogos pelo Ceará

Antes do jogo, falei no Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN: era uma partida para dar sequência a Pedro Raul, injetar confiança. Léo Condé viu da mesma forma. O atacante foi titular contra o América-RN, nesta quinta-feira, 6, e decidiu. O gol da vitória magra por 1 a 0 no PV foi dele.

Agora são dois jogos, dois gols e uma assistência com a camisa alvinegra. Pedro Raul foi um dos destaques do Ceará na vitória sobre o América-RN. Mostrou oportunismo para marcar como um típico centroavante, participou bem do jogo e se destacou na função de pivô. Teve três chances claras e converteu uma. Começo positivo. Tem que seguir como titular para a decisão contra o Maracanã, na semifinal do Campeonato Cearense, neste domingo, 9.

A vitória recoloca o Vovô no G-4 da Copa do Nordeste, com um jogo a menos. No geral, não foi uma grande atuação, mas o suficiente para garantir os três pontos. O Alvinegro foi superior nos 90 minutos e poderia ter construído um placar mais elástico, mas pecou na finalização.

No primeiro tempo, houve dificuldade para encontrar espaços diante da postura extremamente defensiva do América, que se fechou em um 4-5-1 sem a bola. Na segunda etapa, o time potiguar resolveu sair um pouco mais e incomodou pelo menos em duas chegadas ao ataque. Por outro lado, o Vovô encontrou brechas e ficou próximo do segundo tento.

Além de Pedro Raul, destaque para Mugni, Lourenço e Matheus Bahia, pilares do time comandado por Léo Condé. O ponto de preocupação ficou por conta da saída de Pedro Henrique, que sentiu dores no joelho. Peça fundamental no sistema ofensivo, ele passará por exame de imagem nesta sexta-feira, 7.

Entre os que saíram do banco, Fernandinho e Matheus Martinez não aproveitaram a oportunidade. Por outro lado, Rômulo entrou bem, deu mais qualidade à criação e quase marcou um golaço.