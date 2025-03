Não duvide de Lucero no mata-mata

Foto: FÁBIO LIMA Lucero marcou o gol da vitória sobre o Ferroviário e garantiu o Leão na final do Campeonato Cearense 2025

Ele pode não viver sua melhor fase, com atuações abaixo do esperado e muita cobrança, mas no mata-mata não duvide de Lucero. Foi o camisa 9 que apareceu para decidir um jogo dificílimo contra o Ferroviário, no qual o Tricolor encontrou bastante dificuldade, neste sábado, 8, no Presidente Vargas (PV). Foi do argentino o gol salvador que colocou o Fortaleza na final do Campeonato Cearense — a oitava decisão desde que Vojvoda assumiu o clube.

Não dá para duvidar de Juan Martín Lucero porque, quando é mata-mata, ele costuma aparecer. Seu saldo no Tricolor impressiona: são 36 jogos eliminatórios com a camisa do Leão, 17 gols e 6 assistências.

Diante do Ferroviário, Lucero vinha fazendo mais uma atuação discreta, mas ele só precisa de uma chance clara. Ela até apareceu antes, mas o gol foi anulado por toque de mão.

Nos acréscimos, o centroavante recebeu de Breno Lopes e, com um toque sutil, venceu Cavichioli para explodir os mais de 16 mil presentes no PV.

O Fortaleza está mais vivo do que nunca no Estadual. Embora não tenha feito uma grande partida, passou sufoco, mas uma vitória como essa mostra a força mental da equipe e eleva a moral para a finalíssima — provavelmente contra o Ceará, que tem classificação encaminhada, mas precisa carimbar neste domingo, 9, diante do Maracanã.

No primeiro tempo, o Fortaleza voltou a ter muita dificuldade contra o Ferroviário, que se fechou bem. O time foi lento, errou muitos passes, e Moisés ficou encaixotado entre as linhas, sem espaço. Pol, mais uma vez, ficou devendo.

Na segunda etapa, o Fortaleza cresceu na reta final, principalmente com as mudanças de Vojvoda. O time foi mais agressivo, enquanto o Ferroviário perdeu força. Diogo Barbosa e Breno Lopes entraram muito bem e participaram, inclusive, da jogada do gol de Lucero. Pochettino e Martínez também merecem destaque.