Clássico-Rei é o melhor clássico do mundo

Fortaleza e Ceará se enfrentam nas finais do Campeonato Cearense 2025

Não vem com esse papo de que bom mesmo é o futebol europeu. Real Madrid x Barcelona? Sai dessa, macho. "O melhor clássico do mundo é o Clássico-Rei", disse ontem o Fernando Graziani na bancada do Esportes do POVO. Concordo 100%. Para mim, a cereja do bolo de todo o universo da bola é o embate entre Ceará e Fortaleza.

Pode estar passando qualquer coisa. Final de Champions League no mesmo horário? Tu tá maluco? Não tem nem discussão: Clássico-Rei sempre à frente. O maior duelo do futebol cearense é, sem dúvida, a minha escolha.

É esse confronto histórico que eu gosto de acompanhar. É o prato principal do meu dia a dia. As informações do Porangabuçu e do Pici ocupam 80% do espaço da minha mente. Quiçá, 90%. É a minha rotina.

É o Clássico-Rei que me faz acompanhar detalhadamente a temporada de Ceará e Fortaleza. É por ele que passo horas analisando números, estatísticas, vitórias, derrotas, gols e assistências. É esse jogo que lota meu navegador com abas abertas e me faz roer as unhas de ansiedade.

É com o Clássico-Rei que eu convivo. São os personagens desse espetáculo que estão ao meu alcance. Paro para ouvir Juan Pablo Vojvoda e Léo Condé, não Carlo Ancelotti e Hans Flick numa semana qualquer. Esse duelo estimula meu hiperfoco. Por ele, desejo silêncio absoluto, concentração total, nada de distrações durante aqueles preciosos 90 minutos.

Não é o golaço do Raphinha ou do Vinicius Júnior que vira assunto principal na minha roda de conversa ou no microfone em que falo. Bom mesmo é debater o gol do Lucero ou do Pedro Raul. A polêmica que vale não é o erro da arbitragem na La Liga, mas o vacilo do juizão de fora em pleno Clássico-Rei.

Se é para ouvir provocações, que sejam as da "reima" entre alvinegros e tricolores. Ansiedade boa é acordar no dia do Clássico-Rei e ver que ainda é cedo. É se animar com os vídeos editados pelos torcedores, relembrando tretas e melhores momentos de confrontos anteriores.

Passo horas estudando o tatiquês de Vojvoda e Condé. Quem pode entrar ou sair da equipe? Como serão as escalações? Quais surpresas os técnicos podem preparar? É o Clássico-Rei que me faz gastar minha escrita no papel.

Macho, não tem discussão. O Clássico-Rei é o melhor clássico do mundo.