Fortaleza na Libertadores: grupo difícil, mas acessível, e reencontro explosivo

Foto: Staff Images / CONMEBOL Atacante Moisés comemora gol no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Monumental, pela Copa Libertadores

Dentre as possibilidades que se desenharam, o Fortaleza caiu em um grupo difícil, mas acessível, tendo o Racing, atual campeão da Sul-Americana, como favorito à primeira colocação. O Tricolor poderia ter tido um caminho ainda mais complicado, como o grupo que reúne River Plate, Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil.

O Leão está no Grupo E, que ainda conta com o Colo-Colo. E esse reencontro promete. Para o clube chileno, o duelo tem sabor de revanche. Primeiro, porque foi justamente o Fortaleza que eliminou o Colo-Colo na fase de grupos da Libertadores de 2022, com uma virada épica no Chile para avançar às oitavas de final. Depois, pela polêmica saída de Lucero, que trocou a equipe chilena pelo Fortaleza em 2023, em uma negociação conturbada que virou caso de Justiça desportiva, envolveu a Fifa e só teve um desfecho em janeiro de 2025.

O Fortaleza tem mais time que o rival chileno e entra como favorito no confronto direto, mas será um duelo duro. O Tricolor precisará jogar muito mais do que apresentou até agora na temporada se quiser confirmar essa superioridade.

O último integrante do grupo é o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, que, em teoria, é o adversário mais frágil. A equipe venceu apenas uma partida das 10 que disputou em 2025 e garantiu vaga na Libertadores ao conquistar o Apertura Colombiano no ano passado. Esta será apenas a segunda participação do Bucaramanga na competição — a primeira foi em 1998.