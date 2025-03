Ceará ultrapassa 40 mil sócios-torcedores e mira recorde de 50 mil em 2025

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Torcida do Ceará na Arena Castelão em duelo contra Operário-PR pela 25ª rodada da Série B

No momento em que escrevo este texto, o Ceará registra 40.788 sócios-torcedores em seu programa de fidelidade, conforme os números divulgados no site Sócio Vozão. A marca atingida pelo clube coloca o programa de sócio do Vovô, no momento, como o maior do Estado. O Fortaleza, que ostentava o primeiro lugar até então, tem 40.513 associados.

A meta da diretoria alvinegra para 2025 é alcançar 50 mil sócios-torcedores. O número já foi atingido em 2022 e representa um recorde na história do clube.

A marca de mais de 40 mil sócios é simbólica porque mostra uma aproximação com a torcida. Recentemente, o Ceará viveu momentos turbulentos, com crise política e resultados ruins dentro de campo, o que impactou diretamente a sintonia com as arquibancadas.

Não é que o torcedor alvinegro agora tenha deixado de enxergar problemas no clube ou de criticar a diretoria, mas hoje existe uma relação mais harmônica. O torcedor quer ser sócio, se sentir mais próximo do clube e, claro, aproveitar os benefícios do programa.

O primeiro passo na retomada do Ceará foi o acesso no ano passado. Ali, os laços entre torcida e clube foram reforçados. Com o retorno à Série A e o bom início em 2025, impulsionado pela disputa do título estadual, as adesões ao programa de sócio-torcedor do Alvinegro aumentaram.

A temporada que se desenha para o Ceará é bastante desafiadora. A Série A eleva o nível de competitividade, e o objetivo principal é a permanência. São 38 rodadas dificílimas para ficar entre os 16 primeiros colocados. Além disso, o desempenho da equipe na primeira divisão vai influenciar diretamente no programa de sócios e na meta estipulada.

