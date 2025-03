Derrota vexatória amplia desconfiança sobre o Fortaleza antes da decisão do Cearense

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Yago Pikachu, meia do Fortaleza, em duelo contra o Sousa

Com a Série A e a Libertadores batendo à porta, além da decisão do Cearense, o Fortaleza sofreu um duro golpe na confiança e na moral. O Tricolor protagonizou um vexame ao ser derrotado por 2 a 1 pelo até então lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste, numa noite de atuação coletiva vergonhosa da equipe.

O time comandado por Vojvoda perdeu a chance de garantir antecipadamente a classificação para o mata-mata do Nordestão. Pior: conseguiu ser derrotado por um adversário que não vencia há oito jogos.

O Fortaleza não empolga. Foi mais uma atuação em que a equipe se mostrou desorganizada para criar e vulnerável na defesa. As laterais foram verdadeiras avenidas para o Dinossauro atacar. O meio de campo foi pouco combativo, enquanto o ataque, inoperante.

Vojvoda escalou um time completamente reserva, com exceção de Pol Fernández, que foi expulso na partida de ida da final do Estadual contra o Ceará. O detalhe curioso é que o próprio Sousa, um time tecnicamente muito inferior, também jogou com uma formação alternativa, já que tem uma final estadual no fim de semana.

A realidade do Fortaleza impõe obrigação de vitória contra um adversário como o Sousa, que disputará a Série D em 2025. E é assustador constatar que a equipe paraibana foi superior ao Tricolor nos 90 minutos. Detalhe: o Sousa teve um jogador expulso e ficou com um a menos nos 15 minutos finais do confronto.

Viagem desgastante, gramado ruim e arbitragem fraca. Nada disso pode servir como desculpa para o Fortaleza sair sem a vitória diante do Sousa. O momento é preocupante e exige reflexão, pois o time faz uma temporada irregular e está prestes a entrar num calendário muito mais desafiador.

Além de não encaminhar a classificação no Nordestão, o Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de amenizar o clima de desconfiança, elevar a moral e empolgar a torcida antes do embate decisivo contra o Ceará, no qual precisará reverter o 1 a 0 da ida para ser campeão cearense. Vencer o Sousa com autoridade significaria criar um ambiente positivo no Pici antes de uma final tão importante. Mas o roteiro dentro de campofoicruel.