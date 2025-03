Ceará bicampeão invicto: organização, estrela de Pedro Raul e força coletiva garantem a taça

Foto: FÁBIO LIMA Fotos do bicampeonato cearense do Ceará; feitas pelo fotojornalista Fábio Lima

O bi invicto estadual do Ceará é mais do que merecido pelo que foi apresentado ao longo do Campeonato Cearense e, principalmente, nos embates diante do Fortaleza. O Vovô foi o time mais organizado taticamente e equilibrado da competição. Os números evidenciam essa superioridade: 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. A equipe de Porangabuçu terminou o Manjadinho com a taça, ostentando o melhor ataque e a melhor defesa. Incontestável.

No segundo jogo da final, embora tenha saído atrás no placar, o Alvinegro manteve a tranquilidade para buscar o empate e garantir o título. Foi um primeiro tempo morno, sem grandes chances para nenhum dos lados, o que favoreceu a estratégia alvinegra de administrar o jogo com a vantagem construída na partida de ida.

No segundo tempo, o Fortaleza passou a ser mais agressivo e conseguiu abrir o placar com Sasha, em uma jogada de bola parada, mesmo estando com um jogador a menos. Mas o Ceará reagiu rápido. E foi aí que surgiu o herói do confronto: Pedro Raul.

Em apenas um mês no Ceará, o centroavante teve um "ressurgimento" meteórico no futebol. De encostado no Corinthians e atacante desacreditado – inclusive com questionamentos de parte da torcida alvinegra quando foi contratado –, o jogador fez as pazes com os gols. Em seis jogos pelo Vovô, ele soma cinco gols e uma assistência, sendo o artilheiro do time e autor do tento decisivo da final, que assegurou a taça do Cearense para Porangabuçu.

Agora, para ser justo: o grande destaque do Ceará foi o coletivo. O momento positivo do Alvinegro, coroado pelo título estadual, é fruto de um trabalho construído a muitas mãos. Desde o olhar tático de Léo Condé até os movimentos nos bastidores da diretoria e a execução dentro de campo, o Vovô fecha o primeiro trimestre de 2025 em alta.