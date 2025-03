Pedro Raul renasce no Ceará e vira herói do bi invicto no Campeonato Cearense

Foto: FÁBIO LIMA Pedro Raul marcou o gol de empate do Ceará na final do Estadual contra o Fortaleza, garantindo o título para o Vovô

Pedro Raul termina o Campeonato Cearense como herói do título. O cabeceio certeiro, aproveitando o cruzamento de Fabiano, morreu no fundo das redes de João Ricardo. Gol de matador, de centroavante clássico. Gol gigante, que empatou o duelo contra o Tricolor e assegurou o bi invicto do Alvinegro.

Curioso como o herói do Ceará na final estava, até pouco tempo — mais precisamente um mês atrás —, completamente desacreditado. Antes de vestir a camisa do Vovô, ele amargava dois anos de poucos gols e muitas críticas.

Em apenas um mês no Ceará, o centroavante teve um "ressurgimento" meteórico no futebol. De encostado no Corinthians e atacante desacreditado — inclusive com questionamentos de parte da torcida alvinegra quando sua contratação foi anunciada —, Pedro Raul fez as pazes com os gols.

Em seis jogos pelo Alvinegro, ele soma cinco gols e uma assistência. É o artilheiro do time e, acima de tudo, o autor do tento decisivo que assegurou a taça do Cearense para o Porangabuçu.

A torcida, que por tanto tempo reclamou da falta de um centroavante goleador, hoje sorri à toa. Tinha até quem falasse que havia uma "maldição" na camisa 9, que fazia qualquer atacante fracassar. Por ora, Pedro Raul vai quebrando essa sina e está nos braços da galera.