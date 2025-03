Depois de fechar com Lelê, Ceará segue ativo no mercado e busca mais um volante

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC Lelê atuando com o Fluminense na Libertadores

O Ceará não pretende encerrar sua movimentação na janela de transferências doméstica com a contratação de Lelê. O período para novas aquisições segue aberto até 11 de abril, e a diretoria alvinegra já trabalha para reforçar ainda mais o elenco comandado por Léo Condé.

Após acertar com o centroavante do Fluminense, que treina no Porangabuçu desde segunda-feira, 24, a meta do clube é garantir, no mínimo, mais uma peça. O entendimento interno é de que a equipe ainda necessita de um volante de marcação, necessidade já antecipada por esta coluna. Nos bastidores, o Ceará segue ativo no mercado em busca desse reforço para o meio-campo, mas pode ampliar o número de contratações, caso surjam boas oportunidades.

Leia mais Rivais em três finais, Ceará e Bahia voltam a duelar pelo Nordestão; veja retrospecto

PM diz que impediu entrada de torcedores no Castelão para evitar superlotação

Léo Condé usa Fortaleza como parâmetro e vê Ceará competitivo para a Série A

Além de Lelê, que chega por empréstimo do Fluminense até o fim da temporada, o Vovô contratou o meio-campista Lucas Lima, ex-São Bernardo, em uma transação definitiva que envolveu um investimento de R$ 3 milhões.

Lucas Lima já estreou com a camisa alvinegra na vitória por 2 a 0 sobre o Juazeirense, pela Copa do Nordeste. Lelê, por sua vez, aguarda regularização para ficar à disposição. A tendência é que a documentação seja concluída nos próximos dias, permitindo que o centroavante possa estrear contra o Bragantino, em duelo válido pela Série A.