Fortaleza tropeça de novo, e Ávila vive um pesadelo no Pici

Foto: FCO Fontenele/O POVO Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo CRB na Copa do Nordeste

Era um jogo ideal para dar o primeiro passo rumo à recuperação, mas deu tudo errado de novo para o Fortaleza diante do CRB, pela Copa do Nordeste. Gastón Ávila vive um pesadelo sem fim no Tricolor.

Em pouco mais de uma semana, o zagueiro contratado para ser titular fez pênalti no jogo de ida da final do Estadual contra o Ceará, foi expulso na volta e cometeu mais um penal ridículo diante do CRB. Mais uma vez, o defensor argentino foi responsável direto por um resultado ruim do Leão. Agora, é preciso preservá-lo para evitar um prejuízo ainda maior no desempenho. Ele está com a confiança abalada e virou alvo de críticas justas da torcida. No Castelão, contra os alagoanos, foi muito vaiado.

Embora tenha sido decisivo para a derrota, o Fortaleza não perdeu só pela imprudência de Ávila. A invenção de Vojvoda para a partida também prejudicou a equipe. Já classificado, o Tricolor buscava a vitória para terminar na segunda colocação do Grupo A do Nordestão, já que o primeiro lugar não era mais possível.

Com Brasileirão e Libertadores batendo à porta, é compreensível que Vojvoda tenha poupado titulares. Mas as escolhas foram equivocadas e fugiram completamente do padrão tático da equipe. Sem nenhum ponta, o técnico escalou Kervin, Pochettino e Calebe para municiar Caio Wesley, da base. Não funcionou. O Fortaleza foi pobre na criação no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Vojvoda tentou corrigir o próprio erro, sacando Pochettino e Kervin para colocar Moisés e Marinho. O time melhorou, passou a pressionar o CRB, mas sem a organização e a calma necessárias. Muitas finalizações foram feitas de fora da área, de forma precipitada.

Para piorar, o Fortaleza teve um jogador a mais a partir dos 25 minutos do segundo tempo, quando Darlisson foi expulso. Ainda assim, o placar seguiu inalterado.

O Tricolor está garantido nas quartas de final do Nordestão, avançando na quarta posição do Grupo A. Campanha muito medíocre para um time que terá desafios gigantes no ano. A equipe do Pici ficou atrás do Ferroviário. Agora são quatro jogos seguidos sem vencer, e o fraco futebol persiste.

É neste contexto que o Fortaleza estreará na Série A.