Crise escancarada: a saída de Alex Santiago e a transparência seletiva do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Nas aparições públicas, Marcelo Paz e Alex Santiago demonstravam clima harmônico. Entretanto, nos bastidores já não falavam a mesma língua

A demissão de Alex Santiago escancara o ambiente turbulento nos bastidores do Fortaleza. Sua saída repentina vai na contramão da imagem de clube organizado, sem intrigas entre dirigentes e com um clima harmônico.

Os colegas Afonso Ribeiro e João Pedro Oliveira já haviam exposto essa instabilidade interna em julho de 2024, quando noticiaram o desejo de Alex de deixar a presidência por divergências internas. Na época, chegou-se a falar até em uma carta de renúncia que seria entregue ao Conselho Deliberativo.

Por fim, Alex voltou atrás e ainda acusou a imprensa de querer tumultuar o clube, quando, na verdade, apenas estávamos cumprindo nosso papel de informar os fatos. A ironia é que agora ele próprio é acusado por torcedores de ter gerado instabilidade nos bastidores.

A relação de Alex não estava desgastada apenas com Bruno Costa, mas também com Marcelo Paz. Internamente, os dois já não falavam a mesma língua.

Nas aparições públicas, elogios e sinalizações de harmonia. Nos bastidores, conflitos.

A crise na diretoria é apenas mais um sintoma da desarrumação atual do clube. E a transparência? O Fortaleza só decide abrir suas informações quando o problema já se tornou público?

Por que somente agora resolveram trazer à tona todos os detalhes do caso do futsal? Até pronunciamento do presidente Rolim Machado houve nesta quinta-feira, mas antes disso, nunca se expôs claramente os motivos que levaram ao fim do projeto da modalidade.

E o orçamento detalhado para 2025? E as aquisições recentes de jogadores sem detalhar valores?

A sensação que fica é de que as informações só vêm à tona quando a crise já se instalou.