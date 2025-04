Eficiência e entrega: Ceará vence o Grêmio com autoridade e sinais positivos

Foto: Samuel Setubal Registro fotográfico do jogo Ceará e Grêmio, do Campeonato Brasileiro 2025, feitos pelo fotojornalista Samuel Setubal

Teve gol do Pedro Raul e teve vitória do Ceará.

O Vovô conquistou o primeiro triunfo na Série A ao bater o Grêmio por 2 a 0 — resultado merecido. Além de Pedro Raul, Matheus Araújo ampliou já nos acréscimos.

Embora tenha caído de produção na segunda etapa, o Alvinegro fez o suficiente para superar o Tricolor Gaúcho. Agora, o escrete de Porangabuçu soma um empate fora de casa e uma vitória no Castelão, largando bem no Brasileirão.

A atuação do Ceará contra o Grêmio, em parte, remeteu à postura da equipe nos clássicos contra o Fortaleza: muito comprometimento tático, entrega extra na marcação e atenção redobrada para explorar as brechas deixadas pelo adversário.

Em pouco tempo, Pedro Raul se tornou o principal jogador do clube. É o “homem-gol”, e um atacante com faro para balançar as redes precisa ser valorizado. Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, afirmou há algumas semanas, em entrevista ao Esportes O POVO, que o centroavante parecia estar no clube há pelo menos três anos. E parece mesmo.

No Ceará, ele recuperou o futebol de alto nível. Decidiu mais uma vez para o Alvinegro, marcando de pênalti. Mas, além do gol na partida, teve uma atuação consistente: fez bem o pivô, protegeu, deu sequência às jogadas, incomodou a defesa adversária e não desistiu de nenhuma bola. Quase marcou um golaço, em finalização que explodiu no travessão. Agora ele soma sete gols em oito jogos

O ponto de reflexão fica para o segundo tempo. Após abrir o placar, o Vovô voltou a apresentar uma queda de rendimento. Nos 20 minutos finais, o time recuou demais, perdeu intensidade e teve dificuldades nas transições ofensivas. Correu riscos que poderiam ter custado caro.

De preocupação: Fernandinho deixou o campo com dores no braço. O Ceará já não conta com Pedro Henrique, lesionado. Ficar sem Fernandinho esvazia ainda mais um setor ofensivo que já carece de opções.