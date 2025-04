Ceará mostra cara de G-4: Pedro Raul inspirado, sistema sólido e força em casa

Foto: Samuel Setubal Atacante Pedro Raul comemora gol no jogo Ceará x Vasco, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará não tomou conhecimento do Vasco na Arena Castelão, impôs seu futebol organizado, com um time ajustado defensivamente e letal no ataque. A vitória por 2 a 1 sobre o rival carioca foi justíssima e coroa o bom trabalho desenvolvido por Léo Condé nesta temporada.

Pedro Raul se mostra, a cada partida, como o tiro mais certeiro da diretoria na montagem do elenco. O centroavante resolveu um problema crônico das últimas temporadas: a ausência de um camisa 9 goleador. Com os dois gols marcados contra o Vasco, ele assumiu a artilharia da Série A, com quatro gols, ao lado do argentino Vegetti — que também balançou as redes no Castelão.

O roteiro se repetiu: o Vovô foi eficiente e abriu o placar antes do adversário, como já havia feito nos três jogos anteriores. A diferença, desta vez, foi o maior controle defensivo ao longo da partida.

É verdade que o time recuou demais em determinado momento do segundo tempo, mas, no geral, sofreu poucos sustos. O ponto negativo ficou por conta do gol sofrido nos acréscimos, quando a vitória por 2 a 0 parecia consolidada. Levar gols nos minutos finais tem sido um problema recorrente, como no empate com o Bragantino e na derrota para o Juventude.

Na linha defensiva, destaque para Willian Machado. Fez uma grande partida, seguro na marcação e levando a melhor na maioria dos duelos contra Vegetti.

As voltas de Mugni e Matheus Bahia também fizeram diferença. Ambos vivem ótima fase e elevam o nível da equipe. O jovem Guilherme, que entrou no segundo tempo e deu a assistência de cabeça para o segundo gol, é uma grata surpresa e merece cada vez mais espaço.

Para fechar: o paraguaio Galeano, que começou o ano oscilando, se firmou e hoje é peça importante no ataque alvinegro. Fez uma boa partida diante do Vasco.