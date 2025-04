Vitória vira pedra no sapato e expõe estagnação do Fortaleza

Foto: FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jamerson e Mancuso disputam lance no jogo Vitória x Fortaleza, no Estádio Barradão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Não há evolução contínua no Fortaleza. A derrota em Salvador foi dura — especialmente porque, no mínimo, o empate era um resultado bastante acessível. Na atual fase do Tricolor do Pici, o Vitória virou uma verdadeira pedra no sapato. Em dois encontros em 2025, os baianos levaram a melhor.

O Fortaleza, hoje, não é um time que coloca medo em ninguém. Pelo contrário. O Vitória, por exemplo, não vencia há sete jogos e conseguiu se recuperar justamente no confronto contra o Leão cearense.

É difícil entender a insistência de Vojvoda no sistema de rodízio em um momento em que o time não joga bem há meses. Se a cada partida você troca peças de uma equipe já sem encaixe, como alcançar algum tipo de evolução? Ofensivamente, o Fortaleza tem enormes dificuldades para criar jogadas e envolver os adversários. A defesa é vulnerável — e só não é mais vazada porque conta com um goleiro ainda inspirado.

As trocas de Vojvoda também são muito questionáveis. Não surtiram efeito algum.

O primeiro tempo contra o Vitória até foi equilibrado. Foram duas chances claras para cada lado antes do gol dos baianos, que saiu em uma jogada ensaiada de escanteio. Janderson subiu sozinho nas costas de Diogo Barbosa.

Na etapa final, o Fortaleza voltou melhor e conseguiu reagir rápido. Diogo Barbosa marcou o gol de empate, mas logo o time recuou, permitiu que o Vitória retomasse o controle e crescesse na partida. Com mais volume ofensivo, o Rubro-Negro voltou à frente em nova jogada ensaiada de escanteio — e em mais uma "cochilada" de Diogo. Mateusinho não perdoou e garantiu o primeiro triunfo do Leão de Salvador nesta Série A.