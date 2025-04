Ceará comprará jovem Guilherme e pagará valor fixado em contrato de empréstimo; saiba detalhes

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Guilherme tem um gol e uma assistência em nove jogos pelo profissional do Ceará

O Ceará irá exercer a opção de compra do atacante Guilherme, de apenas 19 anos, que vem chamando atenção nas oportunidades no time profissional. A joia ofensiva defende atualmente o Alvinegro por empréstimo, cedido até o fim da temporada pelo Boston City-MG. Uma cláusula no contrato assegura ao clube cearense a preferência de aquisição.

A coluna apurou que a diretoria alvinegra irá pagar os R$ 400 mil — valor fixado em cláusula contratual — para adquirir o atacante em definitivo, no fim do vínculo de empréstimo.

Guilherme foi descoberto pela equipe de scout do Ceará durante a Copinha de 2024, quando atuava pelo Grêmio São-Carlense. Desde o ano passado, passou a integrar as categorias de base do Vovô.

Leia mais Ceará marcou gols em 20 dos 21 jogos disputados na temporada; confira

Condé avalia campanha na Série A e ressalta "momento especial" de Pedro Raul

Pedro Raul chega a 9 gols pelo Ceará e já supera números de toda a temporada 2024 Sobre o assunto Ceará marcou gols em 20 dos 21 jogos disputados na temporada; confira

Condé avalia campanha na Série A e ressalta "momento especial" de Pedro Raul

Pedro Raul chega a 9 gols pelo Ceará e já supera números de toda a temporada 2024

Mesmo sem ser titular na Copinha de 2025, o atacante agradou o técnico Léo Condé e foi promovido ao elenco principal. Desde então, já disputou nove partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Guilherme atua tanto pelos lados quanto centralizado, como centroavante — versatilidade que amplia suas chances no elenco.

Na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, o camisa 80 entrou no segundo tempo, substituindo Aylon, e teve atuação destacada. Com categoria, escorou de cabeça o cruzamento de Galeano e serviu Pedro Raul, que marcou o segundo gol alvinegro.

A atuação contra o Cruzmaltino, inclusive, rendeu elogios do professor Condé após a partida.

"O Guilherme é um jogador muito diferente. Estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, e a gente tem uma certa experiência em conseguir detectar o talento. Isso é dele, é nato, e o Guilherme tem tudo para ser, é claro que tudo dentro do seu tempo, um grande atacante do futebol brasileiro", afirmou o treinador.

É interessante observar o trabalho de bastidores para dar suporte e confiança ao processo de transição de Guilherme. Já vimos vários talentos se perderem neste caminho. É um processo delicado, difícil e desafiador.

Aos poucos, o jovem atacante vai ganhando espaço. Sem pressa, Condé prepara o "terreno" ideal para lapidar o camisa 80. A tendência é de que Guilherme cresça no Porangabuçu.