Pênalti perdido, crise e frustração: Fortaleza desperdiça chance de reação

Foto: SAMUEL SETUBAL/O POVO Lucero lamenta pênalti perdido diante do Palmeiras

Lucero falhou no momento decisivo, e o Fortaleza acabou derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras. A crise só aumenta no Pici. Foi a segunda derrota consecutiva na Série A e o quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Nos últimos dez compromissos da temporada — desconsiderando a partida interrompida contra o Colo-Colo na Libertadores — o Leão venceu apenas uma vez.

A derrota para o Palmeiras é mais um duro golpe na confiança do elenco tricolor.

Durante os 90 minutos diante do Palmeiras, o Fortaleza só despertou quando o placar já apontava 2 a 0, no início do segundo tempo. No primeiro tempo foi aquele Tricolor sem inspiração ofensiva e exposto defensivamente.

Na etapa final, o Tricolor reagiu e foi superior ao Palmeiras, que recuou com a vantagem e por pouco não saiu com um prejuízo. É esse tipo de postura que se espera dos comandados de Juan Pablo Vojvoda: intensidade, pressão e agressividade. Foram 11 finalizações contra apenas uma do Alviverde, com 63% de posse de bola para o time cearense.

A superioridade do Fortaleza poderia ter sido coroada se Lucero não tivesse desperdiçado o pênalti nos acréscimos. O empate poderia servir como combustível para uma reação, o ponto de partida para um discurso de volta por cima, uma retomada heroica. Mas o erro na cobrança apenas aumenta a frustração e agrava o clima de insatisfação com a equipe.

Algumas considerações sobre o desempenho individual: Deyverson precisa ser o titular absoluto. Entre ele e Lucero, hoje, o camisa 18 está muito à frente e entrega bem mais mesmo sem ser tão municiado. Allanzinho fez uma boa estreia, premiada com uma assistência. E Lucca Prior merece mais minutos em campo.