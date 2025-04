Será que Ceará e Fortaleza não podem ganhar juntos?

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul comemora gol no jogo Ceará x Vasco, no Castelão, pela Série A 2025

Rodada dupla, atenção redobrada. Seria interessante — para não dizer necessário — que Ceará e Fortaleza garantissem um fim de semana leve para o futebol cearense. Que alvinegros e tricolores tivessem motivos para sorrir no sábado à noite, depois de enfrentarem São Paulo e Sport. São dois jogos acessíveis.

É raro ver os dois em sintonia. Parece até pacto de gangorra: quando um sobe, o outro desce. São ciclos que se alternam quase como uma sina. Hoje, o Fortaleza encara dias mais turbulentos no Pici, enquanto o Ceará vive uma fase de calmaria em Porangabuçu. Se voltarmos alguns meses, o cenário era inverso.

Apesar das dificuldades, a sexta rodada do Brasileirão abre possibilidades reais de vitórias para os dois lados. Organizado taticamente e empurrado pela torcida no Castelão, o Ceará carrega um leve favoritismo diante do São Paulo. Invicto há 24 jogos em solo cearense, o Vovô tem no retrospecto recente uma dose de confiança extra. Não vejo o Tricolor paulista como o desmancha prazeres que vai interromper esta sequência. Fora que vem todo desfalcado para encarar Pedro Raul e companhia.

Já o Fortaleza encara um mar de crise — técnica e política. A cada rodada, surgem novos episódios de atuações pífias que ficam até difícil de acreditar, como o empate dramático diante do Bucaramanga na Colômbia. Contra o Sport, rival que se habituou a tropeçar diante do Leão do Pici e que também vive péssima fase, o time de Vojvoda pode dar o primeiro passo rumo à superfície. Uma vitória no Recife significaria respiro. É urgente. É necessário.

No Esportes do POVO, programa da Rádio O POVO CBN, o Fernando Graziani me perguntou quantos pontos Ceará e Fortaleza somariam no fim da sexta rodada. Com olhar realista, eu disse quatro pontos, que representam um empate e vitória.

Mas aqui me permito sonhar. Sonho com os seis pontos. No campo da imaginação, vejo Pedro Raul infiltrando entre os zagueiros do São Paulo e marcando de cabeça. A torcida alvinegra explode no Castelão. O lance viraliza, roda em looping nas redes.

E por que não acreditar que Pikachu vai se redimir dos gols perdidos na Colômbia? Que vai marcar o da vitória diante do Sport, calando a Ilha do Retiro e reacendendo a esperança tricolor?