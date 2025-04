Ceará repete erros e desperdiça chance de colar no G-4

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Ceará x São Paulo em duelo pela Série A 2025

Se a vitória do Ceará não veio sobre o São Paulo, foi porque o time novamente recuou demais e não teve um contra-ataque eficiente. A baixa produtividade ofensiva, somada a mais uma cochilada da zaga, custaram os 3 pontos dentro de casa — resultado que faria o Vovô igualar a pontuação atual do G-4.

O Ceará segue invicto atuando em solo cearense, é verdade. É um time difícil de ser batido nessas condições, mas o empate diante de um São Paulo desfalcado tem um sabor frustrante. E digo isso principalmente por entender que o Alvinegro poderia ter feito mais.

Foi feita toda uma campanha para incentivar o torcedor a ir ao Castelão. E os alvinegros atenderam ao chamado: lotaram o estádio e viram a equipe ficar apenas no empate.

O Ceará começou com tudo, abrindo o placar com Pedro Henrique, de volta ao time titular. Um golaço para coroar o excelente início de jogo. Logo após o tento relâmpago, veio a dúvida: será que o Vovô cometeria o mesmo erro das últimas partidas? Mesmo com a vantagem, recuar demais e sofrer o gol? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu.

Antes do duelo contra o São Paulo, o Ceará havia jogado cinco partidas e sofrido gols nos acréscimos em quatro delas. Contra o Tricolor paulista, o castigo veio um pouco antes: aos 43 minutos. Deixaram o atacante adversário, Ryan Francisco, livre dentro da área para empatar. Uma falha grotesca.

No segundo tempo, o Ceará foi o dono das ações ofensivas, mas o volume não se transformou em grandes chances. Houve apenas uma clara oportunidade para selar a vitória, mas Matheus Araújo mandou por cima.