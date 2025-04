Fortaleza cobra chip na bola e melhorias no VAR à CBF após polêmica contra o Sport

Foto: Divulgação/CBF A CBF divulgou neste domingo, 27, as imagens do VAR do gol anulado do Fortaleza diante do Sport.

O Fortaleza entregou nesta segunda-feira, 28, uma representação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após se sentir prejudicado pela atuação da arbitragem no empate sem gols com o Sport, pela Série A. Entre os requerimentos, o clube pediu a implementação "de forma urgente" do chip na bola para detecção automática de gols, conforme apuração exclusiva da coluna.

Outro ponto solicitado pelo Fortaleza é a utilização de câmeras com melhor resolução para dar maior precisão à interpretação de lances duvidosos. Um dos problemas apontados na condução do VAR durante a partida, no momento da checagem do gol marcado por Yago Pikachu, foi justamente a qualidade das imagens captadas.

Na gravação de oito minutos divulgada pela CBF, que mostra a comunicação entre a cabine do VAR, comandada por Rodolpho Toski, e o árbitro de campo, Matheus Candançan, a baixa resolução é discutida. "Quanto mais zoom, mais borrado vai ficar", diz um dos membros da equipe de arbitragem de vídeo.

No documento entregue à CBF, o Fortaleza também solicita que a Comissão de Arbitragem analise o desalinhamento da câmera da linha do gol observado na partida, além de determinar a padronização no posicionamento da chamada "goal line". O clube cearense ressalta que a atuação da arbitragem no Recife causou prejuízos à equipe. Caso tivesse vencido o rival pernambucano, o Leão do Pici alcançaria os 9 pontos, igualando a pontuação do G-6.

Outro pedido do Tricolor é que a empresa responsável pela operação das câmeras do VAR seja obrigada a enviar à CBF, antes do início das partidas, registros de testes práticos, simulando situações de dúvida sobre a entrada ou não da bola no gol.

Por fim, o Fortaleza solicita que seja analisada a divergência de interpretações entre o VAR, Rodolpho Toski, e os árbitros assistentes de vídeo (AVAR), Herman Brumel e Vinicius Gonçalves, durante a revisão do lance do gol de Yago Pikachu, que acabou sendo anulado.

No vídeo publicado pela CBF, é possível verificar que há discordância na cabine do VAR desde o início sobre a validação do gol. Os assistentes Herman Brumel e Vinicius Gonçalves acreditam em gol legal pelas diferentes imagens de captação do lance.

O chefe do VAR na partida, Rodolpho Toski, explica mais de uma vez que não consegue "ter 100% de clareza" sobre o lance, e convoca o árbitro Matheus Candançan para revisar a jogada no vídeo em campo.

Depois da revisão, Candançan resolve não validar o gol por avaliar o lance como inconclusivo pelas imagens disponíveis.