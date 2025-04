Comissão de Arbitragem da CBF considera correto pênalti contra o Ceará; VAR só "auxiliou"

Foto: REPRODUÇÃO/CBF Árbitro Raphael Klein marcou pênalti de Pedro Henrique sobre Tiago em lance que decidiu o jogo entre Bahia e Ceará pela Série A

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avaliou como normal a atuação do árbitro Raphael Klein e do VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, na derrota do Ceará por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador, pela Série A do Campeonato Brasileiro, apurou a coluna. Segundo o grupo, a marcação do pênalti de Pedro Henrique sobre Tiago — que decidiu o jogo nos acréscimos — foi correta.

A avaliação foi apresentada ao Ceará durante reunião realizada nesta segunda-feira, 28, entre a Comissão de Arbitragem e os clubes da elite do futebol nacional. Os encontros ocorrem de forma online após as rodadas e servem para analisar decisões da arbitragem, apresentar posicionamentos técnicos da comissão e permitir a manifestação dos dirigentes, que podem formalizar requerimentos sobre lances específicos.

Outro ponto discutido foi a atuação do VAR na jogada decisiva. O áudio divulgado pela CBF mostra que o árbitro de campo, Raphael Klein, voltou atrás em sua decisão após insistência do árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins.

Apesar da interferência, a Comissão defendeu que o VAR apenas “auxiliou” Klein na condução do lance, de acordo com a apuração da coluna.

Anteriormente, o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) tinha apontado para o acerto da arbitragem no jogo entre Bahia e Ceará. Entre os membros do grupo, estão Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci.

A insatisfação do Ceará em relação à arbitragem no jogo diante do Bahia foi documentada e entregue à CBF através de uma representação formal.



Confira parte do diálogo entre Rafael Klein e Daniel Nobre:

Klein:"O jogador está correndo e passa, depois toca o jogador que está atrás. Situação normal de jogo".

Cabine do var: "Vou sugerir a revisão. Tem contato nas pernas dele. Tu vai ter que analisar se isso promove a queda dele. Impacto na perna dele, analisa se esse impacto desequilibra".

Klein: "Passada normal do defensor e tem perna do atacante que trança na perna. Passada normal do defensor"Cabine do var: "Analisa se assume risco ou não"Klein: "Ele estava na passada normal".

Cabine do var: "Analisa o risco assumido".

Klein: "Acaba sendo de forma imprudente".

Logo em seguida, Klein marca o pênalti a favor do Bahia.