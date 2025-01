Luciano Cesário: Elmano, Glêdson e a "birra"

Foto: Arquivo Pessoal Luciano Cesário. Coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri.

As eleições municipais de 2024 ficaram no passado. Um novo ano começou, mas a animosidade institucional entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), parece longe do fim. O diálogo está interditado pela política. Em lados opostos no campo ideológico, ambos mantêm o distanciamento nas funções públicas.

Glêdson diz que o governador age com "birra" ao acusá-lo de travar recursos para a reforma do Memorial Padre Cícero, cuja obra está paralisada há mais de um ano. Elmano, em entrevista às rádios O POVO CBN Cariri e O POVO CBN, atribuiu a mesma "birra" ao prefeito, quando citou suposta recusa dele em aceitar um convite feito pelo governador para agenda no Palácio da Abolição.

Antes, após o resultado das urnas, Glêdson disse ter ficado no "vácuo" ao tentar contato com Elmano, que teve forte envolvimento na campanha do candidato derrotado, Fernando Santana (PT). Ligações e mensagens de texto teriam sido ignoradas pelo governador. Desde então, nasceu uma linha divisória entre os dois chefes de Executivo alimentada pela conflagração política.

A inédita reeleição de Glêdson na maior cidade do Interior transformou Juazeiro em vitrine da oposição cearense. Em recente entrevista na rádio O POVO CBN Cariri, o prefeito reforçou a posição ao revelar o sonho de governar o Ceará. Ele não descarta disputar já em 2026.

Sendo ou não balão de ensaio, a fala de Glêdson estremeceu ainda mais a já solapada relação com o governador, que passa a considerar o prefeito como provável adversário direto na disputa pela reeleição. Em que pese a cisão política, o bloqueio do diálogo entre Prefeitura e Governo é "birra" de parte a parte. Bizarro imaginar que algo impeça uma simples conversa entre o governador do Estado e o prefeito que comanda a maior economia do interior.

A indisposição de ambos até aqui em pacificar o ambiente carregado de hostilidades é prova de que governar requer, sobretudo, espírito público. Nenhuma questão política é maior do que o interesse coletivo, formado pela ampla representação da sociedade.

Ignorar o papel institucional por acirramento político apequena a biografia de quem quer que seja. Cabe a Glêdson e Elmano, portanto, encontrar o ponto de inflexão.