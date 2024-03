Deve ter baixado ontem no torrão o cavalheiro Laerte Menezes, cearense de Washington DC.

Quando aqui esteve, ano anterior, deu festa no Hotel Boutique Beach, da Taíba, que encantou amigos chamados.

E pela correção e vontade com que tudo aconteceu, foi imediatamente cogitado para Anfitrião Número Um.

Bem de acordo com a manchete que emoldurou coluna respectiva, aqui mesmo em O POVO, Uma Festa de Verdade.

Tendo eu evocado colega paulistano Tavares de Miranda, que costumava dizer, quando o evento lhe agradara.

Dizia, então, o impagável José: Tudo se passou sobre carretéis e na pauta do preciso.

À SAÚDE!

Reaparecendo no Icaraí, Sebastião Arraes brindou Patrícia Teixeira com duas preciosidades.

Quais sejam, Château Les Carmes Haut-Brion, de Bordeaux, e Quinta do Vale Meão Douro.

TIPOS DE AÇO

O Tricolor que vem de perder pra Ceará e Vitória é o Oxidável.

Esperança é que o Inoxidável tenha sido guardado para o Brasileirão.

BOA FAMA

Dois casais se deslocando frequentemente do leste de Fortaleza para o Chez Marc do oeste.

Valendo como confirmação da preciosa comida do chef belga.

NATALÍCIOS DE HOJE

Começando com uma grande saudade, Ruy do Ceará, que além de meu colega no Marista Cearense, dei mão técnica no Náutico, que presidiu excelentemente .... Bel Machado, filha da grande Suzana Ribeiro .... Osvaldo Forte .... Cristine Feitosa, mulher do Ferruccio.

BON MOT

"A IMAGINAÇÃO NÃO FAZ CASTELOS NO AR, MAS TRANSFORMA CABANAS EM CASTELO NO AR" K. Kraus