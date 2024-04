Pelo mundo

Crateuense do mundo, Estênio Campelo iniciou sua rota internacional por Paris.

Descobrindo que é chamada de Cidade Luz por ser o centro da cultura europeia, e não pelas lâmpadas das ruas.

Depois, veio Belém, quando pisou o chão onde Cristo pôs os pés, visitando o templo construído no lugar da manjedoura onde o Salvador nasceu.

Atravessou o Canal do Suez para visitar o Cairo, que, quando isso aconteceu, já tinha dez milhões de habitantes.

Festejou seus 70 indo à Escandinávia, partindo do Rio para Londres, onde se hospedou no famoso Bulgari.

Para depois pegar um navio rumo à Dinamarca, escalando em São Petersburgo, na Rússia, onde, por sinal, já estive.

HONRA COM RAZÃO

O prédio da Faculdade de Medicina de Barueri, São Paulo, receberá, sexta, o nome de Manassés Fonteles.

Aliás, trata-se do idealizador da Escola, que este ano recebeu nota máxima do MEC.

IBOPE ALTO

Adriano Josino, com mulher Regina, formou na representação cearense ida especialmente, com Jadson Cruz e Fernando Férrer.

E anotou, no Iate Clube de Brasília, entre centenas de personalidades, ministros Marco Aurélio Mello, do STF, Artur Vidigal, do STM, Brito Pereira, do TST.

EFEITOS ESPECIAIS

Sendo Quarta-feira Santa de hoje primeira do ano com todo time titular, provavelmente Maria Vital inclusa.

Wilma Patrício programou até velinhas para a tarde-noite de logo mais no Chez Marc.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 3 de abril: Edna Maria Cavalcante, que vem a ser primeira-dama dos Diretores Lojistas .... Alexandre Dall'Olio, um dos tocadores da lavanderia .... Ana Flávia Chaves, afim da árvore do Barão de Camocim.

BON MOT

"OS LOUCOS ABREM OS CAMINHOS QUE MAIS TARDE SERÃO PERCORRIDOS PELOS SÁBIOS" C. Dossi