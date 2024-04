Dicas para casamento

Batendo no martelo do meu Minuto Gigante em O POVO-CBN, onde sou coqueluche das classes C e D, as mais radiofônicas.

Bolo e espumante preenchem recepção nupcial de pais não abonados.

Graças a Deus, de há muito acabou a patifaria de latas vazias no para-choque do carro condutor dos noivos.

Chegando numa festa, pode ser considerada infeliz a frase seguinte, só vim porque era pra você.

Quem hospeda padre tem obrigação de armar um altar ou algo que faça de conta, para ele poder celebrar a missa.

É pertinente presentear casantes com as passagens da lua de mel, pedem a destinação e providenciam junto à operadora.

LONGA VISÃO

Morgana e Ivens Dias Branco de olho em Singapura.

Onde poderiam chegar até de trem, uma versão do Expresso do Oriente.

POR EXTENSO

Até que enfim, Marcus Lage declinou nome completo.

Mendes Gouveia da Cruz Guimarães.

OUVIDOR

Antes da Bahia, Bahia, Bahia, passada obrigatória em dr Valdélio Leite.

Para poder ouvir as exaltações dos orixás dirigidas ao deus Oxum.

BICOS DE PENA

Mesa mais intimista no almoço do Don Pepe, de Lúcia e Sérgio Liebmann, quer dizer, filhos Daniel, André e Lia .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Alba Maria Pinheiro, da seleta colônia cearense de São Paulo .... Netança ensejou quinzena carioca a Rubenilson Bandeira, mulher Marluce e filha Rosilene.

BON MOT

"A ÚNICA MANEIRA DE SE LIVRAR DE UMA TENTAÇÃO É CEDER A ELA" Oscar Wilde