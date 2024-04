Sobre ilusões, imaginação e prazeres

De Allan Percy: A ilusão é o primeiro dos prazeres, nutrir fantasias não depende do sucesso ou reconhecimento social, mas da disposição perante a vida.

Há pessoas cuja existência pode nos parecer tediosa, desinteressante e que, no entanto, são ricas de criações.

Fantasiar é descobrir e apreciar a magia das coisas, definir a nossa cor e daquilo que nos acontece.

Escolher como lidar com o muito ou pouco que temos, em benefício próprio e das pessoas em derredor.

Quem não perde contato com a fantasia, precisa de muito pouco para transformar a realidade, pois possui um encanto que aumenta sempre que é utilizado.

Quem vive em permanente contato com a imaginação, falta sempre muito pouco para atingir a realidade.

Nossa capacidade de saborear cada momento é o grande segredo para apreciarmos os prazeres da vida, tal fez Oscar Wilde.

NO ALTO

Mais uma láurea pra alentada galeria do Neto Ramalho, cap do São Luiz.

Troféu Carnaúba, da Associação Comercial, que recebe 13 de junho, na Federação das Indústrias.

DIVA

Romance de José de Alencar que nomeia esta nota.

Atingindo 160 este ano.

RETORNO VERDE

Encantadíssima com o que viu em Budapeste, inserindo Paris e Eslováquia na rota.

Mônica Arruda volta a formar no biribal quintafeirino do Ideal.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 18 de abril: Iêda Ferreira Lima, viúva Carlito Ponte, fundador do Volare .... Anny Wanderley, afim do clã da Apiguana do Lavanery .... Pedro de Castro, neto do patriarca do Açude Gigante, Eliseu Batista .... Alessandra Bertosi, nascida Rolim .... Priscila Bezerra .... Duda Brígido, a quem revi recente no Chez Marc do Icaraí, ensejando instigante papo.

BON MOT

"O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz" Aristóteles