Método Stanislavski para o cotidiano

No dia a dia, muitas vezes somos obrigados a representar papéis diferentes, em função do lugar e da situação.

Acalmar o cliente aborrecido não é o mesmo que conversar com o funcionário da mercearia do bairro ou almoçar com os colegas de trabalho.

Quando nos sentimos atores no grande cenário do mundo, podemos pôr em prática o método seguinte.

Utilizado pelo grande ator e diretor russo Stanislavski, que se baseia na assimilação do personagem representado.

Esse mestre da interpretação aconselha a não imitar os gestos do avarento, porém, sentir a avareza dentro de si.

Como na cumplicidade do cotidiano somos obrigados a representar muitos personagens, é necessário que "entremos" neles, para que nossa atuação seja natural.

EM LÁGRIMAS

Tendo marido, saudoso Ruy, sido um dos maiores amigos do pranteado.

Norma do Ceará, das mais chorosas, em São Vicente, na de sétimo pelo querido confreiro Alan Neto.

DEFINIÇÃO

Há poucos dias, usei meu Minuto em O POVO-CBN para explicar uma de minhas criações ou adaptações, Arroz Amargo.

É quando o almoço ou jantar é de baixa categoria, comida dessaborosa e convidados pesados.

CARONA

Delegado Elzo Moreira, da jurisdição do Cumbuco e adjacências.

Valeu-se da escala do Costa Diadema em Fortaleza, para formar no grupo cearense zarpante do Mucuripe.

BICOS DE PENA

Dr Napoleão Neves e Solange no Don Pepe, com Rosane e Júlio Almeida, morantes em São Paulo, mediante vistosa paella dominical .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Ruy Dias, da ala mais veterana da Escola Unidos do Natal .... Elizete Barroso desfalcando roda verde quintafeirina do Ideal, tendo partido na véspera pros States.

BON MOT

"TODA NOITE, QUANDO VOU DORMIR, MORRO. E NA MANHÃ SEGUINTE, QUANDO ACORDO, RENASCI" Mahatma Gandhi