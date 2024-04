Documentário sobre Amilton Melo concorre em festival de longa

Foto: Reprodução Pôster do filme Amilton Melo - Ídolo de todos

.

Excelência do documentário Amilton Melo - Ídolo de Todos, agora disponível na Globoplay, dirigido por Ciro Câmara e Vinicius Augusto Bozzo.

Enseja inclusão da produção na Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens, décima quarta edição do Cinefoot.

Que irá premiar vencedor, a ser escolhido pelo voto popular, com a Taça Cinefoot de Melhor Filme.

Evento ocorrerá partir depois de amanhã, com encerramento na terça 30, no Rio de Janeiro, com seis finalistas.

Sendo película sobre o inesquecível craque única nordestina, disputando com outras duas brasileiras, As Primeiras e Bola pra Frente!

Além de uma italiana, Lucy - o destino de uma pioneira, e uma alemã-austríaca, Diamante.

Foto: acervo pessoal Ivens Dias Branco com Ticiana Sudatti. (By Rodrigues)

CASA PRÓPRIA

Enquanto não assume Academia Cearense de Médicos Escritores, 7 de 5, Ideal.

Luiz Moura recebe hoje, na clínica da Antônio Sales, Carlos Augusto Viana, mister falar pra seus pares sobre As Fronteiras Entre a Crônica e o Canto.

LANÇA

De Inventário dos Meus Afetos, by desembargadora Gizela Costa, noite de hoje, Ideal.

Saudada pelo imortal Luciano Maia.

PAIXÕES

Pontes Lima se dividindo, presentemente.

Entre as trovas e recente paixão, aeromodelismo.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 23 de abril: Armenuhí Boyadjian, primeira-dama de Santa Cruz .... Leorne Belém, a quem eu faria chefe da Casa Civil, se governador fosse .... Larissa Feitosa, mulher do restauranteur Eduardo .... Clóvis Rolim, nominado de um dos maiores amigos do repórter .... Syane Amora, nascida Campos .... Aldonso Palácio Neto, herdou nome do avô, tão saudoso quanto avó, lady Eudinha .... Gercelina Picanço .... Mário Albuquerque, esposou defensora pública Mariana Lobo, que entrevistei na televisão .... Carla Cabral, nora de Dão e Nádya.

BON MOT

"O HOMEM NÃO É NADA ALÉM DAQUILO QUE A EDUCAÇÃO FAZ DELE" Immanuel Kant