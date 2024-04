Aforismas do imortal Mauro Mota

É campeão de tiro, jamais errou um só na boca da noite .... Tão alcoólatra, que bebia até as letras garrafais.

Mãe solteira, eis duas palavras que não se casam .... Dormia tão sereno, que a morte entrou no quarto e limitou-se a deixá-lo como estava.

Há gente que quando sonha envergonha a fronha .... Ora, meu caro, não se apresse, você faz bem melhor o que não faz.

O cardíaco pode ter bom coração? .... É tão possessivo que quando diz Meu Deus! Ele pensa que é o dono de Deus.

Aquele sujeito apagado só tem a chama do isqueiro.

É tão otimista que quer apagar incêndio com cuspe .... Um engenheiro florestal atacou a mata virgem.

ALVISSAREIRO

Ronda dos Natais de segunda, involuntariamente, embora, deu querida Salma Machado como viúva.

Porém, para nosso gáudio e de todos os amigos do casal, filho Alexandre toca o fio, dando a excelente de que o pai, Mozart, está vivíssimo.

BRONZE & PRATA

Esbanjando vitalidade na piscina, noventão Adelson Julião.

Após um terceiro no Japão, abiscoitou segundo no Brasil.

DE LONGAS

Tirando duas semanas em Fortaleza, Lúcia e Arthur Mello, da alta roda paraense.

Baixaram no Ideal, mister prestigiar lança da desembargadora Gizela Costa, de quem ela foi colega de turma.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 25 de abril: Ministro Francisco Joseli Camelo, cearense do Superior Tribunal Militar .... Paula Frota, uma das quatro herdeiras Queiroz .... João Falcão, médico casado com médica, cujos filhos lhes seguiram pegadas .... Luizinha Viana, tão ardorosa de Santa Edwiges, que mandou erguer majestosa estátua da santa milagreira cercana do Garrote.

