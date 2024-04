O melhor Chianti

De Marcelino de Carvalho: O Chianti é preparado com diversas qualidades de uvas, e daí a variedade desse afamado vinho italiano.

Há uns excelentes e outros simplesmente bons ou mesmo sofríveis, dizem os entendidos que o mais genuíno é o produzido pelo Barone Ricasoli

Que é o maior proprietário da região, esse produto traz o rótulo de Broglio Chianti.

As várias qualidades de Chianti se distinguem exteriormente pela cor de ráfia que envolve os recipientes.

Dado o fato de o Chianti ser apreendido em garrafas difíceis de serem arrolhadas, o vinho é sempre bebido muito moço.

Aliás, sua acidez é muito aceitável, tornando-se mesmo excelente para matar a sede nos dias de calor.

INDELÉVEL

Obra-Prima do Criador Edilmo Cunha em vias de baixar em São Paulo.

Fito participar da APAS Show, de 13 a 16 de maio.

POIS NÃO

No meu Minuto em O POVO-CBN, ouvinte quis saber se pode servir cerveja em casamento.

Não podia, até que pionerei no nupcial Pimentel-Romcy, na Maraponga.

DOIS EM UMA

Sete da noite de 16 de 5, no Ideal, Gonzaga Mota lança Poemas Reunidos e Assim é a Vida.

Prefácios por Fátima Lemos e Seridião Montenegro.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 26 de abril: Marimília Leitão, com dr Flávio, foi minha vizinha no Leste .... Marta Pinheiro, cujo marido dr Hipólito nos deu esplêndido Monte Klinikum .... Desembargador Ademar Bezerra .... Adriana Carvalho, nora do saudoso Paulo e Marúzia .... Giovana Serpa, matrimoniou confreiro Paulo Ernesto .... Urbano Costa Lima, da melhor margem do Rio Jaguaribe.

BON MOT