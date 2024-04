Nossa complexa relação com a moda

De Allan Percy: Do ponto de vista artístico, a moda é uma forma tão intolerável de horror, que tem que ser mudada a cada seis meses.

Muitas pessoas se deixam levar pelas últimas tendências, sem ao menos considerar o próprio tipo físico, a personalidade e a idade.

Os meios de comunicação nos bombardeiam com mensagens que associam felicidade à aparência.

Para saber se nossa relação com a moda deixou de ser saudável, devemos observar se...

Quando nos sentimos tristes ou aborrecidos, a única coisa que nos acalma é ir às compras

Frequentemente, compramos coisas inúteis, que nos trazem arrependimento, e nossa casa está repleta de objetos que não usamos.

VERDE CIVIL

Introduzida pela amigona Mônica Arruda no consórcio quintafeirino do Ideal.

Lúcia Mello, uma De Assis do Ceará, de união paraense.

ESCORREITA

Tal grandes oradores de outrora, Eleuda de Carvalho, que assina orelhas.

No lança da desembargadora Gizela Costa, nas Monsenhores, só levou dois minutos pra dizer o necessário.

EM CORES

Regine Limaverde foi conferir al vivo circuito histórico de Ouro Preto.

Levando consigo Helenira, viúva da legenda radiofônica, saudoso tio, Narcélio.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 27 de abril: Senador Cid Gomes, governador que me apôs Medalha da Abolição no peito .... Karísia Pontes, que se ainda tivesse lista das Dez Mais, manteria titularidade .... Schubert Machado, advogado tributarista ou causídico fiscal .... Fátima de Deus, cartorária .... Walter Torquato, um dos odontólogos do Livro da Nata .... Manoela Batista, Linhares de berço.

BON MOT