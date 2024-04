Sobre julgar os outros

De Allan Percy: A máxima bíblica diz "não julguem e não serão julgados", só quem vê a realidade como um todo pode avaliar os atos dos outros.

As Escrituras nos advertem de que quem tem uma viga no olho não deveria olhar o cisco no do irmão.

Contudo, julgar é uma atitude inerente ao ser humano, quando somos apresentados ou presenciamos algo, inevitavelmente emitimos um juízo de valor.

Sobre o que pensamos quanto a alguém ou alguma coisa nos proporciona segurança, nos proporciona a sensação de estarmos pisando em terra firme.

Quando qualificamos um indivíduo de honesto ou corrupto, valioso ou dispensável, na realidade estamos decidindo como iremos nos relacionar com ele.

Isso, porém, pode nos afastar do mundo, pois desde o momento da conceituação, passamos a encarar apenas a etiqueta.

ÀS PORTAS

Literariamente falando, prof Assis Holanda é quem abrirá chegante maio.

Com o lança de Quando o Amor Bate na Aorta, sete da noite de sexta, Livraria Leitura.

BALUARTE

Rigoroso preservador do meio-ambiente.

Albert Gradvohl sabadinando com mulher Márcia no jantar do Don Pepe.

FONTE

Confreiro Sílvio Carlos comentando com informante da coluna.

Ter ficado sabendo dos últimos feitos de Adelson Julião nas piscinas daqui e de alhures, através deste espaço de O POVO.

BICOS DE PENA

Fito reforçar caixa do caseiro, Margarida e Vicente Alencar baixaram dominicalmente na Praia das Fontes .... E por falar, Icaraizinho caiu de vez nas graças de Marluce e Rubenilson Bandeira, que não largam mais .... Eulálio Costa, último nataliciante de abril, segundo Sociedade Cearense, prestes entrar no prelo da LCR.

BON MOT