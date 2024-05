LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal No Gero, restô do Hotel Fasano Itaim, Guida e Oto de Sá Cavalcante, com o neto nominado

De Marcelino de Carvalho: Há muita gente que diz - pensando que está brincando - que em Portugal esmagam as uvas com os pés.

Para a preparação do Vinho do Porto, porém, essa é a pura verdade, vejamos, então, como se elabora esse vinho admirável.

Lá pro fim de setembro ou início de outubro, turma de homens e mulheres chega de Trás-os-Montes e das Beiras.

Que é a região do Douro, porque é tempo das vindimas, a esses grupos dá-se o nome de Pessoal da Roga.

Os cachos são colhidos um a um, apartados e colocados nos cestos destinados aos recipientes e fermentação, os lagares.

Aí então os homens entram num recinto denominado Corda do Lagar, e após lavar as pernas e os pés, formam uma fila, agarrados uns aos outros.

E vão de um extremo ao outro, pisando as uvas e esmagando, para que o suco delas seja extraído.

