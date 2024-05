Filipe e Sueleny: nubentes deste sábado

Prenúncio, hoje, de casamento do tamanho do nosso jornal, quer dizer, gigante.

Estou me referindo, no caso, à união em Deus de Filipe Dummar Azevedo, filho de Luciana e André.

Sendo o noivo, que levará ao altar Sueleny Caetano Barros, de Marta Helena e Carlo Jerosalem, trineto de Demócrito Rocha, fundador de O POVO, que caminha pro centenário.

Ocorrência religiosa terá lugar na Matriz do Cristo Rei, com a qual repórter tem laços pra lá de afetivos.

Enquanto recepção, no Salão Cidade, do Casa Dunas, sob, obviamente, a pleonástica excelência do serviço Gualberto.

Quanto a mim, tendo renunciado a qualquer vida social em Fortaleza, cada vez mais menos palatável, envio meu abraço aos nubentes deste sábado bendito.

ACLAMAÇÃO

Reconduzida para mais dois no comando da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.

Vládia Mourão já empossada, no Palácio da Luz.

- 30

Samuel Arruda convocou 80 pro almoço natalício de hoje.

Porém, festeja apenas 50, querendo dizer centenário.

RUBRICA

Advogado e professor, todavia, é como compositor, que César Barreto marca presença em Quaderno de Poesias.

Que Luciano Maia lança na Embaixada da Cachaça, boca da noite de terça.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 4 de maio: Amarílio Macêdo, um dos quatro varões de dona Maria e José .... Hans Schmidtner, alemão fincado em Portugal .... Márcia Colares, mulher do juiz Mantovanni Colares .... Eliardo Rodrigues, do clã da Fazenda Sabonete de Sobral .... José Rego, quando presidente do Náutico, introduziu Banda do Periquito entre Colunas do Meireles .... Tane Albuquerque, uma Azul, esposada Mattos Brito .... Jaime Paula Pessoa, de tronco oriundo da Princesa.

BON MOT