Ibrahim Sued: Ele foi demais!

Foto: Acervo Pessoal CENTENÁRIA Beatriz Philomeno, Dez Mais do Ibrahim, quando tinha 33

Em 2023, teria feito 100 Ibrahim Sued, sem dúvida, sucesso maior do colunismo social brasileiro.

Aliás, no seu jubileu em 30 anos, realizado no Copacabana Palace, com a presença de dona Dulce Figueiredo, primeira-dama do País, dei a graça de minha presença.

E sentei à mesa onde tinham sido colocados o ministro da Marinha e o presidente do Banco do Brasil.

Compareci, outrossim, a seu casamento com a bela Glorinha Drummond, celebrado por dom Helder Câmara, na Capela da Universidade do Brasil, a quem recebi, anos depois, em minha cabana cumbucana, quando aqui baixou para ver o Papa.

Em reverência ao colega, com quem mantive cordiais relações, e trouxe ao Ceará para presidir, no Náutico, o júri da Glamour-Girl, aproveito este espaço dominical para algumas de suas criações que se tornaram famosas.

Sábado, Dia de Saias Curtas, e Domingo, Dia de Pernas de Fora.

Em Sociedade, Tudo se Sabe, quando dava notícias de Política, Economia e outras que não eram propriamente sociais.

Fio Especial, informante do alto mundo e que não podia aparecer.

Geladeira, deixar de citar A ou B a quem não apreciava .... Gigi, Eu Chego Lá, quando pretendia admitir otimismo.

Kar, gente chic .... Shangai (novo rico) .... Melancia (verde por fora e vermelho por dentro).

Bola Branca .... Bola Preta .... A Dama de Preto .... Bomba! Bomba! Bomba! (na televisão, quando a notícia valia a pena).

Boneca (a mulher chic) e Deslumbrada (a mulher cafona).

Buzunta (pessoa cretina), que no dicionário responde por panaca.

Depois Eu Conto (que não é dele, pois foi bolação do Jacinto de Thormes, quando chegava tarde na boate, e ainda tinha condição de redigir por completo a nota do jantar de que havia participado, então escrevia qualquer coisa e anunciava principal para o dia seguinte.

Padre de Passeata (aquele que usa a batina para propagar seu esquerdismo) .... Pantera (mulher deslumbrante, só que, aí, Sued tomou emprestado de Oscar Wilde, que assim chamava os garotos de programa com quem circulava na noite de Londres).

Pão Com Cocada (juventude dourada) .... Periferia (quem luta para entrar na sociedade, porém, não consegue).

Cavalo Não Desce Escada (aviso para algum personagem que não citava tomar mais cuidado).