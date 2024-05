Foto: Acervo Pessoal Antônio dos Santos, Cláudio Philomeno, Waldyr Diogo, titulares da Unidos do Natal

Hoje, trago para vocês, fiéis leitores, novidade (nem tanto) no campo da saúde.

Trata-se, no caso, do mirtilo, boa fonte de fibras e rico em anti-oxidantes.

Fornece vitamina C e ferro e se presta a proteger contra algumas indisposições intestinais, além de prevenir infecções urinárias.

As antocianinas que possui funcionam no enfrentamento do câncer e males cardíacos, também maravilha para retardar e até mesmo reverter a perda de memória, ante aumento da idade.

As desvantagens não são relevantes, pode escurecer as fezes, levando-nos a pensar em sangramento interno.

E também reações alérgicas, em portadores dessa desagradável disposição.

DO PEITO

Desembargadora Gizela Nunes da Costa inseriu em seu Inventário dos Afetos.

Maior amigo do repórter, Lustosa da Costa.

EM ALTO ESTILO

Academia Cearense de Literatura e Jornalismo sob Reginaldo Vasconcelos.

Deve abrir semana magistral, calendarialmente falando, mediante festejos de hoje, no Palácio da Luz.

CRIAÇÃO ACADÊMICA

Vez ou outra, esta coluna evoca saudoso imortal Mozart Soriano.

Valendo-se do verbete "nautiquinas", mister soltar algumas do Meireles.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 6 de maio: Beto Studart, batizado pelo repórter Rockfeller Center .... Edyr Rodrigues Rolim, viúva de um dos meus maiores amigos .... Tancredo Tavares, cuja mulher, Dayse Sá Cavalcante, forma no alto escalão do Farias Brito .... Valéria Háteras .... David Wanderley, advogado de banca tipo "não-dá-pra-quem-quer" .... Vânia Viana, nora de Luizinha e Ernani .... Aloísio Cavalcanti Júnior.

BON MOT

"Tu somente poderás construir as pontes sobre os rios que aparecerão na tua vida." (Nietzsche)