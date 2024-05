Filipe e Sueleny

Foto: Joao Filho Tavares / O POVO Casamento de Filipe Dummar e Sueleny Caetano

.

Tal coluna premonizou, aconteceu decididamente e decididamente aconteceu.

Estamos falando, no caso, do nupcial de Filipe Dummar Azevedo e Sueleny Caetano Jerosalem, filhos de Luciana e André e de Marta Helena e Carlo.

Matriz do Cristo Rei e Casa Dunas superprestigiadas, quer dizer, no estilo casas cheias.

Partir do ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana, vindo especialmente de Brasília, comparecendo com ex-primeira-dama Onélia.

Aliás, o quarto chefe do Estado, pelo Protocolo, pois comandante-em-chefe do Judiciário, desembargador Abelardo Benevides, com Elisbeth.

Por sinal, que, cruzando com os consogros, educador Oto de Sá Cavalcante e Guida, que, quando tinha Dez Mais, era, todavia, continua sendo.

Tem mais, porém, depois eu conto.

Foto: Acervo Pessoal Lorena e Luís, saudades imorredouras

MAIS QUE PERFEITA

Partiu cunhada Lorena Frota, viúva do meu inesquecível irmão Luís.

Esplêndida combinação do sangue gaúcho com o sobralense.

DE CABEÇA

Vicente Alencar, informante das lides literárias desta coluna.

Completamente envolvido na elaboração do prefácio de Poetizando Sentimentos, de Jarbas Taboza.

LÁUREA PRIMAZ

À frente da Associação Comercial há mais de 30, João Guimarães, com esmero habitual.

Comanda, 13 de junho, na Fiec, entrega de mais um Troféu Carnaúba, desta vez, a Neto Ramalho.

BICOS DE PENA

Falando de coisas novas e coisas antigas, engenheiro remido Campito Paracampos, centro de mesa na domingueira do Don Pepe .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Giana Studart, filha da Gláucia Mota, A Mãe da Amizade, alcunha desta coluna .... O Homem do Crio, dr Álvaro Andrade, sextafeireou nos 70 do Iate, e retornou ao Clube da Enseada no Dia do Senhor.

BON MOT