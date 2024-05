Dormir bem

Para Boa Noite de Sono (Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém): Evitar bebidas com cafeína e álcool.

Se tiver o hábito de beliscar de noite, opte por alimentos integrais e de baixo índice glicêmico.

Sempre recomendável um lanche de banana com canela e um pouco de semente de girassol.

Pratique exercício físico regularmente, porém, evitando que se proceda na hora de dormir.

Usar máscara nos olhos, fito bloquear o excesso de luz.

Pois, para produzirmos melatonina, o hormônio responsável pela qualidade da dormida, precisa estar em um quarto escuro.

MÚSICA, MAESTRO

Jantar-folhinha da irmã Danielle Gomes abemolado por Cláudia Rebouças.

Samuel Arruda surpreendeu, levando cantante Marcos Lessa pro almoço cinquentão.

NOVA ATRAÇÃO

Lanças de livros terão lugar, partir de hoje.

Também no Boteco do Ciço, Régis Frota no pontapé inicial, cair da tarde.

NA PISTA

Os 30 da partida de Ayrton Senna lembrados.

No almoço de Verônica e Ricardo Caminha, em Lisboa, pra mãe e irmã do grande campeão, Neide e Viviane.

RONDA DOS NATAIS

Segundo o Sociedade Cearense, quer dizer, o Livro da Nata, de compromisso hoje com seu calendário pessoal, Auricélia Queirós, que matrimoniou Rei das Farmácias, Deusmar .... Francisco Alcântara Macêdo, economista .... Solange Duarte, mulher do arquiteto Romeu, que faz uma perninha quinzenal em O POVO.

BON MOT