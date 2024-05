Nietzsche e Kruschev

Foto: Aurélio Alves Comandante-em-chefe de O POVO, Luciana Dummar, com o filho casante, Filipe, que levou ao altar Sueleny Caetano Barros

De Allan Percy, autor de Nietzsche Para Estressados: Só existe no mundo uma coisa pior do que falarem mal de nós, é não falarem.

Quando se menciona a necessidade de captar a atenção da plateia, o famoso incidente do "sapato de Kruschev.

Aconteceu em 12 de outubro de 1960, durante a plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Aborrecido porque o público não prestava atenção ao seu discurso, o enfurecido líder da então União Soviética tirou o sapato e bateu com ele na tribuna.

Dizem que a ideia lhe ocorreu depois de dar um soco na mesa, durante uma resposta furiosa ao representante das Filipinas.

O que fez com que seu relógio de pulso caísse, e, ao se agachar para recolher, Nikita pegou um de seus sapatos e usou como arma "dissuasiva".

SEM PAPA

Flagrados no jantar terçafeirino do Náutico, Mozart Machado, Mônica Arruda, Selma Pagneretti, Silvana Bezerra.

Porém, não pediram o Steak Diana Lúcio Brasileiro, prato-sucesso do new restô do Meireles.

DO PEITO

Desembargadora Gizela Nunes inseriu em seu Inventário dos Meus Afetos.

Maior amigo do repórter, Lustosa da Costa.

NOBREZA

Deusmar Queirós deslocou-se ao Palácio da Luz.

Fito prestigiar ingresso de Geraldo Gadelha na Cearense de Literatura e Jornalismo, afinal, formou no alto escalão do Rei das Farmácias.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 9 de maio: Izolda Cela, braço de Camilo Santana no Ministério da Educação, a quem sucedeu no Governo do Estado .... Josué de Castro, para quem pedi a mão de Branca Batista ao Patriarca do Açude Gigante, Elizeu .... Lúcia Helena Antero, uma das varoas da Rainha da Lagoa .... Alfredo Couto, cujo enlace desfeito com Sônia Uchoa apadrinhei.

