Ocorrência do lança de E Por Falares e Cantares, de Pedro Gurjão, fez jus, plenamente, ao título do livro.

Afinal, além dos papos altamente sugerentes, pelo menos três cantantes aconteceram, partir do autor, que pôs violão a serviço da própria voz.

O filho Pipo, proprieta da casa, quer dizer, restô que leva seu nome, e Miltonunes, fazendo dueto com Gustavinho Silva, nominado de ex-presidente do Ideal, ao piano.

Sabedor que a noite é uma criança, outrora boêmio travesso Guto Benevides apresentou, porém, recolheu-se mais cedo, "fugindo à tentação".

Todavia, deixou representação à altura, mediante presença do senhor Marcos André Borges, que transita com evidente desenvoltura na patota em questão.

Ivone Rebouças e Mônica Arruda puxavam ala feminina, mais filhas Cláudia e Danielle Gomes, respectivamente.

NA TRILHA

Apraz-me registrar natalício, hoje, do dr Cabeto.

Craque tal pai, Paulo Marcelo, e neto de exemplo de seriedade na vida pública, José Martins Rodrigues.

REFORÇO

Por Luciene Beviláqua, recebo último de Luciano Maia.

Quaderno de Poesias, já incorporado à minha estante cumbucana.

NOTADA

Estou seguramente informado que Lauro Fiúza fez distinguida presença no Cristo Rei e Casa Dunas.

Via nup de Filipe Dummar Azevedo e Sueleny Caetano Barros.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 10 de maio: Raul Araújo, ministro cearense de dois Tribunais Superiores, Justiça e Eleitoral .... Eliziane Colares, matrimoniou Evandro, Papa da Publicidade, que emoldura Sociedade Cearense sempre com peças magistrais .... General Paulo Sérgio de Oliveira .... Marivan Bezerra, mulher do Sérgio, cuja palpitante conversação lhe valeu o título de Papo AU do Albergue Universitário.

BON MOT