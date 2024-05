O dono da Volkswagen

Foto: acervo pessoal Nas Monsenhores, jantar natalício dele, Josué e Branca de Castro

Li no esplêndido apanhado de Ricardo Amaral a história da qual protagonista o milionário Baby Monteiro de Carvalho, tio-avô dos filhos do Collor.

Aconteceu que ele ia saindo de um restô no Rio, quando foi abordado pelo porteiro.

Posso fazer uma pergunta? Por que o senhor, dono da Volkswagen, só anda de Mercedes?

E você, que marca dirige? Nenhuma, pois não tenho carro, só ando a pé.

Então eu vou lhe dar um bilhete com o qual, amanhã, indo ao meu escritório, lhe darão um zerinho da silva.

Conclusão: é muito bom ser rico, principalmente quando se é generoso.

APAS

Mediante maior feira supermercadista da América do Sul.

Edilmo Cunha, Obra-Prima do Criador, tira semana quase toda em São Paulo.

EM MÃO

Protagonista-mor, noite de quinta, no Ideal, lançando Poemas Reunidos e Assim é a Vida.

Gonzaga Mota baixou no Don Pepe sabadino, fito convidar, al vivo, Juan Barbazan.

SIM & NÃO

Vicente Alencar adiou, para sexta, reunião mensal da Sociedade Cearense de Geografia e História, que preside.

Porém, não a Terça-feira em Prosa e Verso, que comanda hoje, com Margarida, no Palácio da Luz.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 14 de maio: Waldyr Diogo, fundador da Escola Unidos do Natal, sempre vem para o anual almoço do Ugarte na turma da Fiec, comboiada pelo helicóptero do Beto Studart .... Francisco Hissa, com o irmão, José Nasser, toca oficina de arquitetura bastante procurada, face excelência evidente .... João Luís França.

BON MOT

"Assim como lavamos o corpo deveríamos lavar o destino, mudar de vida como mudamos de roupa." (Fernando Pessoa)